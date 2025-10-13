Menu
RECORDE!

Lamine Yamal supera Neymar e recebe maior oferta da história do futebol

Jovem atacante é um dos jogadores mais promissores do mundo

Lucas Vilas Boas

Por Lucas Vilas Boas

13/10/2025 - 18:55 h
Lamine Yamal em campo pelo Barcelona
Lamine Yamal em campo pelo Barcelona -

O Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez uma proposta de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) para contratar o atacante Lamine Yamal — prontamente recusada pelo Barcelona, de acordo com o jornal "Footboom". O acordo incluiria a maior contratação da história do futebol, superando Neymar, adquirido por 222 mi de euros pelo PSG, em 2017.

O próprio clube francês já tentou contratar o jovem espanhol e, em março de 2024, ofereceu 200 milhões de euros ao clube catalão, que recusou a proposta. Yamal tem contrato com o Barcelona até o final de 2031 e recebe um salário fixo de dez milhões de euros.

Contratações mais caras do futebol

  • 1º Neymar - € 222.00 mi | Barcelona -> PSG
  • 2º Kylian Mbappé - € 180.00 mi | Mônaco -> PSG
  • 3º Ousmane Dembélé - € 148.00 mi | Borussia Dortmund -> Barcelona
  • 4º Alexander Isak - € 145.00 mi | New Castle -. Liverpool
  • 5º Philippe Coutinho - € 135.00 mi | Liverpool -> Barcelona

Campeão da Eurocopa, de duas La Liga, uma Taça da Espanha e uma SuperTaça da Espanha aos 18 anos, Lamine Yamal tem 27 gols e 32 assistências em 111 jogos com a camisa do Barcelona.

Lamine Yamal

x