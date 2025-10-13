RECORDE!
Lamine Yamal supera Neymar e recebe maior oferta da história do futebol
Jovem atacante é um dos jogadores mais promissores do mundo
Por Lucas Vilas Boas
O Al-Hilal, da Arábia Saudita, fez uma proposta de 400 milhões de euros (cerca de R$ 2,5 bilhões) para contratar o atacante Lamine Yamal — prontamente recusada pelo Barcelona, de acordo com o jornal "Footboom". O acordo incluiria a maior contratação da história do futebol, superando Neymar, adquirido por 222 mi de euros pelo PSG, em 2017.
O próprio clube francês já tentou contratar o jovem espanhol e, em março de 2024, ofereceu 200 milhões de euros ao clube catalão, que recusou a proposta. Yamal tem contrato com o Barcelona até o final de 2031 e recebe um salário fixo de dez milhões de euros.
Leia Também:
Contratações mais caras do futebol
- 1º Neymar - € 222.00 mi | Barcelona -> PSG
- 2º Kylian Mbappé - € 180.00 mi | Mônaco -> PSG
- 3º Ousmane Dembélé - € 148.00 mi | Borussia Dortmund -> Barcelona
- 4º Alexander Isak - € 145.00 mi | New Castle -. Liverpool
- 5º Philippe Coutinho - € 135.00 mi | Liverpool -> Barcelona
Campeão da Eurocopa, de duas La Liga, uma Taça da Espanha e uma SuperTaça da Espanha aos 18 anos, Lamine Yamal tem 27 gols e 32 assistências em 111 jogos com a camisa do Barcelona.
Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.
Participe também do nosso canal no WhatsApp.
Compartilhe essa notícia com seus amigos
Siga nossas redes