Lauro de Freitas recebe arena Demo Fight com 12 lutas gratuitas

Demo Fight - Foto: Divulgação

Quem visitar o Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas, no próximo dia 3 de maio, domingo, encontrará uma programação diferente para fazer. O espaço vai sediar a 25ª edição do Demo Fight de MMA, evento que transforma a praça central em um verdadeiro palco de lutas, com 12 combates e entrada gratuita.

A programação acontece das 14h às 22h e promete atrair milhares de pessoas ao longo do dia, em uma demonstração aberta de combates entre atletas de diferentes regiões do país, como Rondônia, Petrolina, Fortaleza e Maceió.

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Vale cinturão

O evento reúne um card de nível nacional, com o principal destaque fica por conta da luta valendo cinturão entre Leandro "Galo" e Daniel Oliveira, confronto que coloca frente a frente representantes da Bahia, lutando em casa, e de Pernambuco.

Antes das lutas, os fãs terão a oportunidade de acompanhar as tradicionais encaradas entre os atletas, marcadas para o dia 2 de maio, das 18h às 19h, na praça de alimentação.

A estrutura contará com um cage de 8 metros por 8 metros, além de áreas delimitadas para garantir a organização e segurança do público durante o evento.

Maior evento de MMA da região

Com trajetória consolidada, o Demo Fight é considerado o maior evento de MMA do Norte e Nordeste e um dos principais formadores de atletas no país. Ao longo dos anos, revelou nomes que alcançaram projeção internacional, como Junior Cigano, Amanda Nunes e Hugo Wolverine, que chegaram a organizações como UFC e ACA.

Para o organizador Demistocles Brito da Silva, a escolha de levar o evento para um shopping tem um objetivo claro. "O Demo Fight nasce com essa ideia de levar o esporte para mais perto das pessoas", disse.

"Quando a gente traz o evento para um espaço como o shopping, amplia o acesso e permite que o público vivencie o clima de um campeonato de perto, conhecendo os atletas e entendendo melhor o universo das lutas", afirmou.