Leão encara tabu e não tem boas lembranças do último jogo no Morumbis

Em busca de seguir a boa campanha no returno e se manter fora da zona de rebaixamento, o Vitória terá um tabu incômodo para quebrar. O Leão nunca venceu o São Paulo, próximo adversário no Brasileirão, em partidas fora de casa. São 20 jogos, 17 derrotas e três empates.

A melhor lembrança que os rubro-negros tem do estado de São Paulo foi na Copa do Brasil de 1997, quando o Colossal arrancou um empate por 2 a 2 e eliminou o time paulista da competição diante da torcida deles.

De lá para cá, o histórico como visitante do Vitória contra o São Paulo é dos piores: são 13 derrotas seguidas, sendo 12 no Morumbi, palco do jogo deste domingo, 25. Veja abaixo a lista dos últimos encontros:

- São Paulo 3 X 0 Vitória - 12/06/2016 - Campeonato Brasileiro 2018

- São Paulo 2 X 0 Vitória - 08/06/2017 - Campeonato Brasileiro 2017

- São Paulo 2 X 0 Vitória - 15/06/2016 - Campeonato Brasileiro 2016

- São Paulo 3 X 1 Vitória - 10/08/2014 - Campeonato Brasileiro 2014

- São Paulo 3 X 2 Vitória - 05/10/2013 - Campeonato Brasileiro 2013

- São Paulo 2 X 0 Vitória - 06/10/2010 - Campeonato Brasileiro 2010

- São Paulo 2 X 0 Vitória - 14/11/2009 - Campeonato Brasileiro 2009

- São Paulo 2 X 1 Vitória - 23/10/2008 - Campeonato Brasileiro 2008

- São Paulo 2 X 1 Vitória - 05/08/2004 - Campeonato Brasileiro 2004

- São Paulo 3 X 1 Vitória - 23/11/2003 - Campeonato Brasileiro 2003

- São Paulo 3 X 2 Vitória - 14/11/2002 - Campeonato Brasileiro 2002

- São Paulo 3 X 0 Vitória - 02/05/2001 - Copa do Brasil 2001

- São Paulo 3 X 1 Vitória - 20/09/1997 - Campeonato Brasileiro 1997

Último encontro no Morumbis teve expulsão polêmica



O Vitória não tem lembranças muito boas do seu último confronto diante do São Paulo no Morumbi, próximo adversário no atual campeonato. O Colossal teve uma derrota polêmica em sua visita mais recente ao estádio do Soberano.

O Leão já perdia por 1 a 0 aos 34 minutos do primeiro tempo, mas não dava vida fácil ao então líder do campeonato. Foi quando o árbitro Igor Junio Benevenuto expulsou o meia Yago Felipe, que atualmente veste a camisa do rival Bahia, por um lance que considerou como agressão no meia Nenê. Houve muita reclamação dos jogadores rubro-negros, mas ainda nem sequer existia o VAR para uma possível revisão.

O cartão vermelho recebido por Yago rendeu muita polêmica na época, gerando repercussão e críticas até nacionalmente. A decisão da arbitragem foi considerada por muitos como incorreta e o Leão da Barra pagou caro por jogar com um homem a menos durante mais de um tempo inteiro de jogo.

Ainda na primeira etapa, o time da casa chegou ao segundo gol e ampliaria ainda mais o placar nos 45 minutos finais. A derrota por 3 a 0 foi uma das 19 da má campanha na Série A de 2018, quando o Vitória foi rebaixado em 19°, com apenas 37 pontos.

Jogo do primeiro turno também teve foi 11 x 10

Assim como na última vez que foi ao Morumbi, o encontro mais recente entre Vitória e São Paulo também teve um cartão vermelho polêmico. Na derrota rubro-negra por 3 a 1, no dia 5 de maio, Wagner Leonardo foi expulso logo nos primeiros minutos da partida realizada no Barradão.



Wagner se envolveu em um 'agarra-agarra' com Jonathan Calleri, atacante do Tricolor paulista, quando o argentino foi ao solo alegando ter sobrado um braço do zagueiro no rosto dele. O VAR chamou o árbitro Ramon Abatti Abel para revisão, que considerou o lance como agressão.

Após rever a jogada no vídeo, o árbitro voltou da cabine com a decisão de expulsar o capitão do Vitória. Na época, muitos torcedores questionaram a aplicação do cartão vermelho por considerarem as imagens inconclusivas e de má definição.