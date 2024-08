LeBron James leva quatro pontos após 'golpe' de brasileiro

LeBron James levou quatro pontos após cotovelada de brasileiro - Foto: Luis TATO / AFP

O astro norte-americano LeBron James teve que levar quatro pontos no supercílio após uma cotovelada do brasileiro Georginho, durante a partida válida pelas quartas de final do basquete masculino nas Olimpíadas de Paris. O golpe foi sem intenção, mas o estrago foi o mesmo.

Leia mais:

>> Finalista em Paris, Dora destaca evolução do skate: "Tem potencial"

>> Brasil é 7° no revezamento da marcha atlética; Espanha fica com ouro

LeBron deixou a partida e não voltou mais depois da cotovelada. A informação foi passada por Steve Kerr, técnico da seleção dos Estados Unidos, em entrevista à imprensa americana.

O lance aconteceu no na metade inicial do terceiro período. Após uma tentativa de bandeja de Léo Meindl, Georginho empurrou a para a cesta e marcou os dois pontos. No entato, a movimentação de braço do brasileiro atiingiu o rosto do astro norte-americano. LeBron caiu ao chão e teve de receber atendimento médico na hora.

LeBron chegou a retornar à quadra para acompanhar o final da partida no banco de reservas. Ele terminou com 12 pontos, nove assistências, três rebotes e três roubos de bola, em apenas 16 minutos em ação.