Finalista em Paris, Dora destaca evolução do skate: "Tem potencial"

- Foto: Alexandre Loureiro | COB

A brasileira Dora Varella, 4ª colocada do skate park nos Jogos Olímpicos de Paris-2024, fez história, alcançando a melhor campanha do Brasil na modalidade. Batendo na trave para conquistar uma medalha olímpica, a atleta vê com bons olhos a evolução do esporte, que por muitos anos foi marginalizado no país.

Após o resultado, a skatista de 23 anos destacou o resultado positivo, afirmando que a modalidade tem potencial. Além disso, pontuou o alto nível dos Jogos Olímpicos, com notas que ultrapassaram os 90 pontos.

"Quarto lugar é um resultado incrível. É para mostrar que o park feminino do Brasil tem potencial. Muita gente fala que não, mas tem sim. (...) Foi o maior nível que já vi de campeonatos mundiais. O nível vem aumentando ao longo dos tempos. Nos Mundiais eu não conseguia talvez por ter pouco treino. Agora treinei demais. Foi o nível mais alto que vi em uma final feminina e com certeza só vai subir. Estou muito feliz de estar ali no quarto lugar do maior nível de skate do mundo", disse a skatista.

Leia mais:

>>Ouro em Tóquio, Ítalo Ferreira se 'aventura' em novo ramo; saiba mais

>>Atual campeão, Isaquias Queiroz garante vaga na semifinal da canoagem

>>Ouro de Rebeca pode mudar? Romena pede revisão de nota na ginástica

Na última edição, em Tóquio, Dora também foi à final e terminou na 7° colocação, com 40.42 pontos. Nesta edição, por sua vez, precisou somar 89.14 para se manter entre as quatro melhores. Além dela, a evolução geral foi notável, tendo em vista que a última campeã Sakura Yosozumi, do Japão, somou 60.09 pontos para ser ouro. Entretanto, em Paris, a australiana Arisa Trew foi campeã com 93.18.

Nesta quarta-feira, 7, acontece as eliminatórias e finais do skate park, com os brasileiros Gustavo Akio, Luigi Cini e Pedro Barros, medalhista de prata em Tóquio.