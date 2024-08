Ouro em Tóquio, Ítalo Ferreira se 'aventura' em novo ramo; saiba mais

Ítalo dominou o surfe masculino nas últimas Olimpíadas, mas não classificou para Paris - Foto: Reprodução | TV Globo

Medalhista de ouro nos Jogos de Tóquio-2021, o surfista brasileiro Italo Ferreira está querendo se aventurar no ramo do empreendedorismo. Nesta terça-feira, 6, o atleta já deu o pontapé inicial em seus próprios negócios e lançou a sua marca de café especial, entitulada de Stoke-Ed Coffee.

Feito na Chapada Diamantina, o produto é fruto da paixão do surfista pela bebida. “Meus pais e toda minha família sempre gostaram muito de café. Acabei me tornando um apaixonado desde criança”, contou.

Em entrevista à Forbes, Ítalo explicou que a ideia de ter a sua marca surgiu depois de provar tipos diferentes (e incríveis) de cafés durante suas viagens ao redor do mundo. “Coloquei no papel de vez em uma viagem às Maldivas em 2020”.

O café é produzido em parceria com a produtora baiana Latitude 13, considerada como uma das melhores marcas de café do país. “Fui para a Bahia, estive na fazenda deles em Mucugê, provei todos os cafés e escolhi meu próprio blend”.

Sobre a escolha do nome, Ítalo explicou que tudo surgiu de uma brincadeira: “Quando entrei no circuito, meu inglês era limitado e eu só sabia falar ‘Stoked’ (muito animado, amarradão). Como eu tinha um sotaque, a turma começou a brincar e colocaram o ‘ed’. Isso foi em 2019. Depois eu tatuei no meu braço e vim com essa imagem e sentimento de empolgação que eu queria transmitir através do café”.

A Stoke-Ed Coffee já está à venda em pontos físicos em Fortaleza, Salvador e São Paulo, no mercado Santa Luzia. Também está disponível no e-commerce da Latitude 13 e, a partir do dia 10 de agosto, entra no Mercado Livre.