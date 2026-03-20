Lenda do basquete defende Neymar e manda recado ao craque brasileiro

Neymar no Santos - Foto: Raul Baretta | Santos FC

De fora da convocação da Seleção Brasileira mais uma vez, Neymar recebeu um recado do ex-jogador de basquete Shaquille O’Neal, um dos maiores nomes da história da NBA, que está no Brasil para discotecar no festival Lollapalooza, nesta sexta-feira, 20.

Com 2,16 metros de altura, Shaquille O`Neal, marcou época na NBA com atuações dominantes dentro do garrafão que lhe renderam quatro títulos da liga e o prêmio de MVP, dado ao melhor jogador da temporada, no ano 2000, além do ouro nos Jogos de Atlanta, em 1996.

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Shaquille O’Neal, lenda da NBA | Foto: Divulgação | Sportingbet

Apesar da carreira de sucesso, ele era constantemente criticado pela baixa eficiência nos lances livres – fundamento que pode ser comparado às cobranças de pênalti no futebol. Segundo o ex-atleta norte-americano, ele costumava usar as críticas que recebia como motivação para melhorar dentro de quadra, e que Neymar deveria fazer o mesmo.

“É só parte do negócio”

"Usava isso como motivação. Todo mundo vai receber críticas, mas ninguém pode me criticar mais do que eu mesmo me critico. Especialmente quando lia algo como: ‘marcou 50 pontos e perdeu porque errou 17 lances livres. Você acha que eu não ficava chateado com isso?", afirmou o ex-jogador de basquete.

“Às vezes, você tem que analisar as críticas e ver se há alguma verdade nelas. Muitas vezes na minha carreira, algumas eram verdadeiras e outras eram puro absurdo. Mas sempre usei isso como motivação para me impulsionar”, acrescentou Shaq.

O norte-americano ainda destacou que nem os melhores jogadores da história do basquete, Michael Jordan e Lebron James, estão isentos de críticas, e que isso faz parte de qualquer esporte.

"Tenho certeza que as pessoas estão falando dele, e espero que ele veja isso e espero que use como motivação e que consiga fazer acontecer. Mas quando você está nessa vida, sempre vai enfrentar críticas. Até o grande Michael Jordan e o LeBron [James], todos esses caras enfrentam críticas. É só parte do negócio.”, complementou o jogador.