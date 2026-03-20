Hugo Souza é convocado para Seleção Brasileira após lesão de Alisson

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Hugo Souza - Foto: Rafael Ribeiro | CBF

O goleiro Hugo Souza, destaque do Corinthians, está convocado para os amistosos do Brasil deste mês de março. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira, 20, quadro dias após a divulgação oficial da lista.

Hugo foi convocado como substituto do colega de posição Alisson, que acabou cortado devido a uma lesão não detalhada. O arqueiro do Liverpool, titular da Seleção Brasileira por longo período, volta a perder uma Data-Fifa por problema físico.

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Presente em todas as cinco listas do técnico Carlo Ancelotti, tendo sido cortado do grupo em novembro após se lesionar, Hugo Souza, atualmente com 27 anos, também foi chamado pelo ex-técnico Tite em 2018, quando defendia o Flamengo.

Amistosos da Seleção

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, 26, às 17h, quando enfrenta a França. O amistoso será realizado no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Depois, enfrenta a Croácia às 21h do dia 31, em Orlando.