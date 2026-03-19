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ESPORTES

Convocado para Seleção, Endrick faz jogo apagado em eliminação do Lyon

Equipe francesa deu adeus à Liga Europa nas oitavas de final

João Grassi

Por João Grassi

19/03/2026 - 16:55 h

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Endrick em disputa de bola
Endrick em disputa de bola -

De volta a Seleção, Endrick viu sua equipe, o Lyon, amargar a eliminação nas oitavas de final da Liga Europa nesta quinta-feira, 19, em pleno Parque Olímpico. A equipe francesa foi derrotada por 2 a 0 para o Celta de Vigo e deu adeus à competição europeia.

O atacante brasileiro jogou durante 67 minutos, sendo substituído pelo tcheco Pavel Sulc. O camisa 9 revelado pelo Palmeiras teve poucas chances de finalização e saiu de campo após apresentação apagada. Vale lembrar que o Lyon atuou com um homem a menos por cerca de 80 minutos.

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Desde que chegou no Lyon na atual temporada 2025/26, Endrick já participou de 13 jogos e marcou seis gols, além de três assistências concedidas. O atacante foi incluído na lista de 26 nomes convocados pelo técnico Carlo Ancelotti, do Brasil, para os amistosos contra França e Croácia.

"Vim buscar uma sequência que eu sabia que ia ser mais difícil em Madri, pelas opções que tinham jogando desde o inicio da temporada e pelo tempo que fiquei parado por conta da lesão. As convocações, sempre vão ser consequência do que tiver fazendo bem", disse Endrick ao ge .

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Próximo jogo da Seleção

A Seleção Brasileira volta a campo na próxima quinta-feira, 26, às 17h, quando enfrenta a França. O amistoso será realizado no Gillette Stadium, em Boston, nos Estados Unidos. Será a chance de Endrick voltar a defender a Amarelinha.

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