Igor Thiago marca 22º gol na temporada após convocação para a Seleção

O brasileiro Igor Thiago marcou um dos gols do Brentford no empate por 2 a 2 contra o Wolverhampton, nesta segunda-feira, 16 - Foto: ADRIAN DENNIS | AFP

O atacante brasileiro Igor Thiago marcou novamente nesta segunda-feira, 16, no empate por 2 a 2 do Brentford contra o Wolverhampton, válido pela 30º rodada do Campeonato Inglês, chegando ao seu 19º gol na competição. O jogador já é o brasileiro com mais gols em uma única edição do torneio, além de ser o maior artilheiro brasileiro na temporada europeia, com 22 gols em 32 jogos em todas as competições.

O bom desempenho chamou a atenção do italiano Carlo Ancelotti, treinador da Seleção Brasileira, que incluiu Igor Thiago na lista dos 26 convocados para os amistosos contra França e Croácia, nos dias 26 e 31 deste mês, respectivamente.

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Outros quatro atletas foram convocados para a Seleção Brasileira pela primeira vez na carreira:

Léo Pereira (Flamengo);

Danilo (Botafogo);

Gabriel Sara (Galatasaray);

Rayan (Bournemouth).

O zagueiro Ibañez (Al Ahli) e o atacante Endrick (Lyon), que já haviam sido convocados neste ciclo, foram chamados pela primeira vez por Ancelotti.

Camisa 9 indefinida

Apesar de alguns nomes estarem quase garantidos na Copa do Mundo de 2026, como é o caso de João Pedro e Matheus Cunha, a camisa 9 da Seleção Brasileira segue sem uma figura definitiva.

Richarlison, um nome cativo em outras convocações de Ancelotti mesmo sem viver boa fase no seu clube, o Tottenham, ficou de fora da lista anunciada nesta segunda-feira. A ausência do jogador nesta convocação pode ser um indicativo que ele também ficará de fora da lista final para o Mundial.

Dos que ganharam a vaga para os próximos compromissos do Brasil, Endrick é um dos favoritos para conquistar um lugar na Copa. O jovem de 18 anos está emprestado pelo Real Madrid ao Lyon, da França, onde vem em um grande momento. Por sua vez, Rayan é outro que pode jogar como camisa 9, apesar de ser mais utilizado nas pontas.

A convocação desta segunda-feira também pode representar a ausência na Copa do Mundo para outros nomes que já foram convocados por Ancelotti na Copa do Mundo, como é o caso de Igor Jesus, Kaio Jorge e Vitor Roque. Evanilson, Yuri Alberto, Gabriel Jesus e Pedro, que foram convocados neste ciclo antes da chegada do italiano, também parecem estar fora do torneio.

Mudança de característica

Um dos grandes diferenciais que pode fazer com que Ancelotti escolha levar Igor Thiago para a Copa do Mundo é a mudança de característica oferecida pelo jogador. Com 1,91m de altura e aproximadamente 85kg, o jogador de 24 anos se destaca pela presença de área e capacidade de duelar com os zagueiros adversários.

No aspecto físico, é o atacante mais alto e mais forte à disposição de Carlo Ancelotti. Na parte tática, é o que tem mais capacidade de ser referência dentro da área, diferentemente de concorrentes como João Pedro, Matheus Cunha e o próprio Endrick, que funcionam melhor como atacantes móveis.