Cabe na Seleção? Brasileiro marca dois e quebra recorde na Inglaterra

Igor Jesus, centroavante do Brentford, quebrou um recorde histórico no Campeonato Inglês - Foto: Glyn Kirk | AFP

O brasileiro Igor Thiago marcou dois gols na vitória do Brentford por 3 a 0 sobre o Sunderland, em partida válida pela 21ª rodada do Campeonato Inglês, e quebrou um recorde histórico. O camisa 9 chegou aos 16 gols marcados na competição e se tornou o brasileiro com mais gols em uma única edição da Premier League.

Com somente 21 jogos, Igor Thiago superou Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha, que haviam marcado 15 gols nas temporadas 2017/18, 2022/23 e 2024/25, respectivamente. O feito foi celebrado por seu clube e pela liga.

Tudo sobre Futebol em primeira mão! Entre no canal do WhatsApp.

Na atual temporada, o goleador do Brentford é o vice-artilheiro do Campeonato Inglês, atrás apenas de norueguês Erling Haaland, que já balançou as redes 20 vezes pelo Manchester City. Em grande fase, Igor Thiago marcou três gols em um único jogo na Premier League pela primeira vez na rodada anterior, na vitória por 4 a 2 contra o Everton, no último sábado.

Carreira em crescimento

Revelado pelo Cruzeiro, onde atuou em 64 partidas, marcou 10 gols e deu três assistências, o jogador de 24 anos passou pelo Ludogorets, da Bulgária, e se destacou com a camisa do Club Brugge, da Bélgica, onde marcou 29 gols e deu sete assistências em 53 jogos.

O bom desempenho chamou a atenção do Brentford, que investiu um valor estimado em 33 milhões de euros na compra do jogador na última temporada, sendo essa a segunda maior contratação da história do clube. No entanto, o jogador demorou a engrenar pelo clube por conta de duas graves lesões, que o tiraram de campo por 273 dias.

Tem vaga na Seleção Brasileira?

A boa fase de Igor Thiago vem rendendo pedidos pela convocação do jogador à Seleção Brasileira, que ainda não tem uma figura definida para assumir a camisa 9 na Copa do Mundo de 2026.

você PISCOU e o Igor Thiago BROCOU mais um



16 GOLS NA PREMIER LEAGUE



oficialmente o MAIOR artilheiro brasileiro de uma edição de PL, superando Matheus Cunha, Martinelli e Firmino!



ALÔ ANCELOTTI!!!! 🇧🇷🇧🇷🇧🇷🇧🇷 pic.twitter.com/7FdGZ3VFuq — Central do Braga (@CentralDoBrega) January 7, 2026

O italiano Carlo Ancelotti, comandante da Seleção, tem utilizado João Pedro, do Chelsea, e Matheus Cunha, do Manchester United, como as principais opções para o centro do ataque.

No entanto, esses jogadores não costumam atuar como atacantes fixos, de modo que existe a possibilidade de que um camisa 9 de ofício também tenha espaço nas convocações. Até então, Richarlison, do Tottenham, tem sido um homem de confiança do treinador para a função, além de nomes como Igor Jesus e Kaio Jorge, que também já foram chamados pelo italiano.

Igor Thiago, por sua vez, é quem vive o melhor momento entre os concorrentes para a posição, mesmo que ainda não tenha tido chances na Seleção principal.