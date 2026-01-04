Possível concorrente de Neymar na Seleção faz gol no Campeonato Inglês

Matheus Cunha, jogador do Manchester United e Seleção Brasileira - Foto: Darren Staples | AFP

O brasileiro Matheus Cunha fez o gol do Manchester United no empate em 1 a 1 contra o Leeds United, neste domingo, 4, em partida válida pela 20ª rodada do Campeonato Inglês. Com o resultado, o time chegou a uma sequência de três jogos sem perder e pulou para a quinta colocação do torneio, ultrapassando o Chelsea.

Esse foi o quarto gol de Matheus Cunha com a camisa do Manchester United, que foi contratado pelo clube na metade de 2025 por um valor estimado em 75 milhões de euros após se destacar na última temporada com a camisa do Wolverhampton, clube dos brasileiros André e João Gomes, e do colombiano Jhon Arias, ex-jogador do Fluminense.

Apesar de ter tido um início de poucos gols no United, Cunha vive uma grande fase, tendo marcado três gols nas últimas cinco partidas. O atacante participou de 17 dos 20 jogos dos Red Devils na competição, sendo titular em 15.

Homem de confiança de Ancelotti

Na Seleção Brasileira, Matheus Cunha tem sido um dos homens de confiança do italiano Carlo Ancelotti para o ataque. O atacante do Manchester United esteve em todas as quatro convocações do treinador.

O jogador fez sua estreia com a camisa do Brasil em 2021, mas não conseguiu ter destaque até a chegada do italiano. Testado anteriormente como centroavante de ofício, Cunha passou a mostrar seu melhor futebol quando foi utilizado como um segundo atacante, com liberdade para flutuar no campo de ataque, função semelhante à que Neymar desempenhava.

Fora das convocações desde 2023, quando sofreu uma ruptura no ligamento cruzado anterior, o camisa 10 do Santos nunca mais conseguiu retomar sua melhor forma física, o que fez perder espaço para nomes como Cunha.

A seis meses da Copa do Mundo, ainda há dúvidas sobre alguns nomes que estarão na lista final de Carlo Ancelotti para o torneio. Esse período será decisivo para o italiano escolher entre Cunha e Neymar, ou fazer com que os dois participem do grupo que estará nos Estados Unidos em junho.