Atacante brasileiro pode quebrar recorde na Premier League

Destaque absoluto do Brentford, que hoje ocupa a sétima colocação da Premier League com 30 pontos, o brasileiro Igor Thiago está prestes a quebrar um recorde histórico na competição.

No último domingo, 4 de janeiro, o atacante teve uma atuação de gala ao anotar um hat-trick na vitória dos Bees sobre o Everton por 4 a 2, no Hill Dickinson Stadium. Com o feito, o brasileiro chegou à marca de 14 gols em 20 partidas nesta edição do Campeonato Inglês.

A caça ao recorde entre brasileiros

Igor Thiago está a apenas um passo de superar a marca de brasileiros com mais gols em uma única edição da Premier League. Atualmente, o topo da lista conta com nomes como Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha (todos com 15 gols em suas melhores temporadas).

O fator que mais impressiona a favor do atacante do Brentford é o calendário: com 18 jogos restantes para o fim da temporada, a tendência é que ele não apenas quebre o recorde com facilidade, mas estabeleça um novo patamar difícil de ser alcançado por futuros concorrentes.

A ascensão na Europa

Revelado pelo Cruzeiro, onde atuou pela última vez em 2021, Igor Thiago iniciou sua trajetória europeia em 2022. Após passagens bem-sucedidas pelo Ludogorets (Bulgária) e pelo Club Brugge (Bélgica), o centroavante chegou ao Brentford em 2024.

Após um início discreto na Inglaterra, acumulando oito jogos sem balançar as redes, o atacante deslanchou na temporada 2025/26. Hoje, ele ostenta números impressionantes: 15 gols em 21 jogos oficiais pela equipe inglesa, somando todas as competições.

O brasileiro volta a campo já no meio de semana, na quarta-feira, 7 de janeiro, contra o Sunderland. Será a oportunidade ideal para Igor alcançar, e possivelmente ultrapassar, seus compatriotas, sacramentando de vez sua ascensão meteórica no futebol europeu.