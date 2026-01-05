Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

ESPORTES

Atacante brasileiro pode quebrar recorde na Premier League

Destaque absoluto do Brentford, Igor Thiago teve uma atuação de gala ao anotar um hat-trick na vitória dos Bees sobre o Everton

Valdomiro Neto

Por Valdomiro Neto

05/01/2026 - 10:31 h
Igor Thiago em campo
Igor Thiago em campo -

Destaque absoluto do Brentford, que hoje ocupa a sétima colocação da Premier League com 30 pontos, o brasileiro Igor Thiago está prestes a quebrar um recorde histórico na competição.

No último domingo, 4 de janeiro, o atacante teve uma atuação de gala ao anotar um hat-trick na vitória dos Bees sobre o Everton por 4 a 2, no Hill Dickinson Stadium. Com o feito, o brasileiro chegou à marca de 14 gols em 20 partidas nesta edição do Campeonato Inglês.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.
Igor Thiago comemorando gol
Igor Thiago comemorando gol | Foto: Visionhaus/GettyImages

A caça ao recorde entre brasileiros

Igor Thiago está a apenas um passo de superar a marca de brasileiros com mais gols em uma única edição da Premier League. Atualmente, o topo da lista conta com nomes como Roberto Firmino, Gabriel Martinelli e Matheus Cunha (todos com 15 gols em suas melhores temporadas).

Igor Thiago com a bola na mão
Igor Thiago com a bola na mão | Foto: Brentford/Divulgação

O fator que mais impressiona a favor do atacante do Brentford é o calendário: com 18 jogos restantes para o fim da temporada, a tendência é que ele não apenas quebre o recorde com facilidade, mas estabeleça um novo patamar difícil de ser alcançado por futuros concorrentes.

Leia Também:

Joia do Santos rompe contrato com Neymar Pai e pode deixar o clube
Dois anos sem Zagallo: o legado eterno do único tetracampeão mundial
Brasil conquista medalha inédita na Copa do Mundo de Snowboard

A ascensão na Europa

Revelado pelo Cruzeiro, onde atuou pela última vez em 2021, Igor Thiago iniciou sua trajetória europeia em 2022. Após passagens bem-sucedidas pelo Ludogorets (Bulgária) e pelo Club Brugge (Bélgica), o centroavante chegou ao Brentford em 2024.

Após um início discreto na Inglaterra, acumulando oito jogos sem balançar as redes, o atacante deslanchou na temporada 2025/26. Hoje, ele ostenta números impressionantes: 15 gols em 21 jogos oficiais pela equipe inglesa, somando todas as competições.

O brasileiro volta a campo já no meio de semana, na quarta-feira, 7 de janeiro, contra o Sunderland. Será a oportunidade ideal para Igor alcançar, e possivelmente ultrapassar, seus compatriotas, sacramentando de vez sua ascensão meteórica no futebol europeu.

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

Brentford futebol brasileiro Hat-Trick Igor Thiago premier league recorde de gols

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Igor Thiago em campo
Play

Cantor ou jogador? Caio Alexandre “dá canja” em festa de casamento no Rio

Igor Thiago em campo
Play

Prefeito de Serrinha é flagrado no Catar em final do Flamengo após 'viagem secreta'

Igor Thiago em campo
Play

Ex-UFC baiano desaparece após mergulho em rio

Igor Thiago em campo
Play

Ele fica! Bahia anuncia renovação de contrato de Everton Ribeiro

x