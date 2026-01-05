Joia do Santos rompe contrato com Neymar Pai e pode deixar o clube

Entenda o rompimento de Kauan Basile com a NR Sports, de Neymar Pai. - Foto: Reprodução/Instagram/@santosfc

Uma das principais promessas das categorias de base do Santos, o atacante Kauan Basile, de apenas 14 anos, passou por uma mudança significativa fora de campo. O jogador encerrou o vínculo que mantinha desde 2023 com a NR Sports, empresa comandada por Neymar Pai, e agora terá a carreira administrada por um novo grupo.

A ruptura ocorreu em dezembro, por decisão do pai do atleta, Andrezinho Ferreira. Um fundo ligado ao empresário Ricardo Guimarães, dono do BMG, efetuou o pagamento da multa prevista em contrato com a NR Sports e assumiu a gestão da carreira do jovem atacante. De acordo com apuração do UOL, o valor desembolsado foi de R$ 5,5 milhões.

Procurada pela reportagem, a NR Sports confirmou que não representa mais Kauan Basile. Já o pai do jogador optou por não se manifestar sobre o assunto. Esta é a segunda troca na condução da carreira do atleta, que terá seu terceiro empresário diferente antes mesmo de completar 15 anos.

Internamente, o Santos acompanha a situação com atenção. O clube demonstra preocupação com mais uma mudança na gestão do jogador e já apresentou uma proposta de contrato de formação, aguardando um posicionamento da família. Mesmo sem o vínculo formal assinado, o Peixe mantém um acordo de direitos de imagem enquanto o atacante segue no clube. A multa rescisória estipulada é de R$ 2 milhões, e o Santos tem direito a 50% das receitas publicitárias do atleta.

Tratado como um potencial craque dentro do clube, Kauan Basile já possui contrato de imagem em moldes semelhantes aos firmados por Neymar no início da carreira. Segundo o UOL, o jogador já foi oferecido a outros clubes, tanto do futebol brasileiro quanto do exterior, enquanto o pai e a nova equipe de gestão discutem os próximos passos da trajetória da promessa santista.

A família Basile já tem outro atleta ligado ao Santos. Lucas Yan, irmão mais velho de Kauan, tem 20 anos, contrato com o clube até 2029 e vai disputar a próxima edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior.