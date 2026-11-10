Lesionado, craque do Real Madrid desfalca a França na Nations League

Lesionado, o meio-campista Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, será desfalque nos jogos que a França disputará contra a Itália e a Turquia pela Liga das Nações da Europa. A informação foi divulgada nesta terça-feira, 10, pela a comissão técnica dos Bleus.

Tchouaméni estava justamente voltando à ativa após a lesão nos adutores sofrida durante a Copa do Mundo de 2026, em que a França foi eliminada nas semifinais pela Espanha. Por esse motivo, ele ficou de fora da primeira convocação de Zidane, anunciada no final de setembro.

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Desde então, ele havia recuperado um bom nível físico e competitivo na equipe madrilenha, o que lhe permitiu retornar à seleção para esta Data FIFA, antes de sofrer uma nova recaída muscular.

Zidane sofre com desfalques

Tchouaméni é um dos pilares do meio-campo da Seleção Francesa de futebol, somando 50 partidas e duas participações em Copas do Mundo com apenas 26 anos de idade.

O volante é o terceiro convocado por Zidane para esta Data FIFA a ser cortado por lesão. Antes dele, a França precisou lidar com os cortes do zagueiro Pierre Kalulu e do atacante Marcus Thuram, substituídos na lista por Sael Kumbedi e Eli Junior Kroupi.

Além deles, o treinador francês não conta com Manu Koné, que retornou recentemente às competições pela Roma após se recuperar de uma lesão muscular.

Situação da França na Nations League

Com três vitórias e um empate em quatro partidas, a França lidera o Grupo 1 da Liga das Nações.

Os Bleus estão com a classificação para as quartas de final bem encaminhada antes de enfrentarem a Itália, na quinta-feira em Milão, e a Turquia, no domingo em Bordeaux.