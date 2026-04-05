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ESPORTES

Lesionados, saiba motivo de atacantes do Palmeiras virem a Salvador

Atletas acompanham elenco em Salvador, mas seguem em recuperação

Gustavo Zambianco

Por Gustavo Zambianco

05/04/2026 - 15:36 h | Atualizada em 05/04/2026 - 16:08

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Paulinho e Vitor Roque
Paulinho e Vitor Roque -

Apesar dos atacantes Paulinho e Vitor Roque estarem com a delegação do Palmeiras em Salvador para a partida contra o Esporte Clube Bahia, neste domingo, 5, às 19h30, na Arena Fonte Nova, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro Série A, eles não vão atuar no jogo.

Com isso, uma pergunta paira na mente dos fãs de esporte: “Porque eles viajaram sendo que não vão jogar?”.

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Por que viajaram?

Mesmo fora do jogo, a presença dos jogadores faz parte do planejamento do clube, visto que o Palmeiras realizará um treino em Salvador na segunda-feira, 6, antes de seguir viagem para a Colômbia, onde estreia na Copa Libertadores da América contra o Junior Barranquilla.

Além disso, a comissão técnica quer reintegrar gradualmente os atletas à rotina do elenco profissional.

Situação dos jogadores

  • Vitor Roque: segue em recuperação de um trauma no tornozelo esquerdo, sofrido na semifinal do Paulistão.
  • Paulinho: está em fase final de transição após cirurgia na canela direita, realizada após o Mundial de Clubes.

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Provávis escalações

Para o duelo contra o Bahia, o Palmeiras deve ir a campo com:

Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira, Maurício, Allan e Arias; Flaco López.

Já o Bahia deve chegar ao confronto com:

Léo Vieira; Acevedo, David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre [Erick], Jean Lucas e Everton Ribeiro; Kike Olivera, Erick Pulga e Everaldo.

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Tags:

Brasileirão Esporte Clube Bahia Palmeiras x Bahia

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