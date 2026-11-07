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Lewis Hamilton revela vontade de conhecer Salvador: “Próximo lugar”

Piloto está no Brasil participando do Grande Prêmio de São Paulo

Luiza Nascimento
Por
Lewis Hamilton no Brasil
Lewis Hamilton no Brasil - Foto: Foto: ELSON ALMEIDA / AFP

Campeão mundial de Fórmula 1, o piloto Lewis Hamilton revelou o desejo de conhecer Salvador em breve. Durante o Grande Prêmio (GP) de São Paulo, o britânico afirmou que a capital baiana deve ser o seu próximo destino no Brasil.

"Fui para a Bahia, mas não consegui ir para Salvador. Esse é o próximo lugar. E tem também outro lugar que eu adoraria ir. É tipo um deserto", disse ao citar também o Lençóis Maranhenses, no Maranhão.

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Em 2023, Hamilton curtiu o Réveillon em Trancoso, no Sul da Bahia, ao lado da modelo brasileira Juliana Nalu.

Confira:

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Um post compartilhado por PUMA Brasil (@pumabrasil)

Na entrevista, divulgada pela Puma, o automobilista fez outras declarações sobre o país. Cidadão honorário do Brasil desde 2022, ele destacou o que mais gosta em território brasileiro.

"A cultura, a comida, música... Mas acho que principalmente as pessoas", disse.

Além disso, Lewis disse que, no Brasil, o gênero musical que mais curte é o funk e feijoada é a comida preferida.

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Tags

fórmula 1 lewis hamilton Salvador

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