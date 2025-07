Clubes encaminham acordo para tirar organização do Brasileirão da CBF

Libra e LFU estão próximos de acordo para formar a Liga Brasileira em 2027. Documento prevê controle sobre arbitragem, calendário e venda conjunta dos direitos de TV a partir de 2030. - Foto: Lucas Figueiredo/CBF

A tão aguardada Liga Brasileira, proposta para organizar o Campeonato Brasileiro a partir de 2027, está mais próxima de se tornar realidade. Segundo Marcel Rizzo, do Estadão, os dois blocos que dividem os clubes atualmente — Libra e LFU — estão perto de firmar um acordo. Restam apenas detalhes para que a união seja oficializada.

O jornalista revelou que já existe um documento em circulação entre os dirigentes dos clubes, com diretrizes comerciais e operacionais da nova entidade. O texto trata de aspectos importantes como arbitragem, calendário e principalmente os direitos de transmissão.

A nova Liga terá autonomia sobre o comando da arbitragem, ainda que conte, em um primeiro momento, com apoio técnico da CBF. “Na parte técnica, a Liga cuidará da arbitragem. Em um primeiro momento, vai ter auxílio da CBF, mas, neste documento que está circulando entre os clubes, tem ali o que a Liga vai poder fazer em relação à arbitragem”, afirmou Rizzo. Segundo ele, a proposta inclui a criação de um fundo para investimentos em tecnologia e capacitação dos profissionais do apito.

No aspecto comercial, o modelo proposto visa centralizar as negociações para a venda dos direitos de transmissão, mas isso só deve valer a partir de 2030. Até 2029, os dois blocos ainda têm contratos vigentes com emissoras. “A parte comercial seria tudo o que vai ser negociado a partir do momento em que esses blocos se unirem para organizar o Brasileiro”, explicou Rizzo. “No bloco comercial, nós teremos, por exemplo, a venda dos direitos de TV. A ideia é que seja casado, mas a partir de 2030”.

A questão do calendário nacional também é mencionada no documento, embora ainda não haja consenso entre os clubes sobre um formato ideal. A expectativa é que, com a união dos blocos e a implementação da Liga, o futebol brasileiro possa se modernizar em aspectos administrativos e técnicos.

Veja as equipes que compõe a Libra e LFU:

Clubes da Libra (14): Atlético-MG, Bahia, Flamengo, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos, Vitória; Paysandu, Remo; ABC, Guarani; Sampaio Corrêa.

Clubes da LFU (33): Botafogo, Corinthians, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, Fortaleza, Internacional, Juventude, Mirassol, Sport, Vasco; Atlético-GO; Athletico-PR, Amazonas, América-MG, Avaí, Botafogo-SP, Chapecoense, Coritiba, Criciúma, Cuiabá, CRB, Goiás, Novorizontino, Operário-PR, Vila Nova; CSA, Figueirense, Ituano, Londrina, Náutico, Ponte Preta, Tombense.