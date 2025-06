Liga esportiva estreia em Salvador em julho com inscrições gratuitas

- Foto: Liga Esportiva NESCAU®️ / Divulgação

O mês das férias promete ser animado em Salvador. Isso porque a Liga Esportiva NESCAU®, maior campeonato poliesportivo estudantil do país e pioneiro em unir modalidades adaptadas e não adaptadas em um só lugar, chega pela primeira vez à capital baiana no sábado, dia 5. O evento é 100% gratuito para meninos e meninas de 7 a 17 anos e as inscrições devem ser feitas pelo site: https://www.nescau.com.br/liganescau/etapa-salvador-2025

Salvador receberá a sétima etapa da temporada 2025 da Liga Esportiva NESCAU®, competição que leva esporte, aprendizado e inclusão para crianças e adolescentes desde 2015. O estado já recebeu uma edição do evento na cidade de Feira de Santana em 2024, onde contou com a presença de mais de 1.500 jovens participantes.

Na etapa deste ano, serão nove práticas esportivas disponíveis na AABB, divididas entre modalidades, oficinas e desafios. Entre as modalidades, a criançada poderá competir no futebol society, vôlei e judô, sendo a última também em versão adaptada para PCDs. Nas oficinas, serão ofertados o futmesa, Twister e altinha; já nos desafios, as opções são cornhole, chute ao gol e a clássica capoeira. Todas as oficinas e desafios também contam com versões adaptadas para crianças e adolescentes com deficiência.

“Estamos muito contentes em chegar a Salvador com esse evento lindo e transformador. Queremos mostrar ao público que, independentemente de quem você é e de onde veio, é possível encontrar um esporte para chamar de seu, e ter momentos de trocas e aprendizados valiosos por meio da prática esportiva”, afirma Anamaria Monte, Gerente de Experiência da Marca Nescau.

A competição conta com as seguintes categorias: Kids – 7 a 9 anos (nascidos em 2016 a 2018); Pré-mirim – 10 e 11 anos (nascidos em 2014 e 2015); Mirim – 14 e 15 anos (nascidos em 2012 e 2013); Infantil – 14 e 15 anos (nascidos em 2010 e 2011); Juvenil – 16 e 17 anos (nascidos em 2008 e 2009). Para as Oficinas e Desafios, estão aptos a participar meninos e meninas nascidos a partir de 2018.

Liga Esportiva NESCAU® Salvador

Data: 5 de julho de 2025

Horário: das 8h às 17h

Local: AABB

Endereço: rua Dep. Paulo Jackson, 869 - Piatã

Inscrições: https://www.nescau.com.br/liganescau/etapa-salvador-2025

Evento gratuito

Sobre a Liga Esportiva

Um dos maiores campeonatos esportivos do país e pioneiro em unir modalidades não adaptadas e adaptadas para jovens de 7 a 17 anos com e sem deficiência em um só lugar, a Liga Esportiva NESCAU® é um evento que promove a diversidade e inclusão por meio da prática esportiva. Com uma grande variedade de esportes, o evento tem como intuito mostrar que existe um esporte para crianças e adolescentes chamarem de seu. Em 2025 o evento completou uma década de existência e fez sua estreia em todas as regiões do país. Ao todo, são mais de 70 mil crianças impactadas pelo propósito da Liga.