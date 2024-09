Liga Forte fecha com a Amazon para a transmissão do Brasileirão 2025

Amazon vai transmitir 38 jogos do Brasileirão 2025 - Foto: Lucas Figueiredo / CBF

A Liga Forte União tem um acordo alinhado com a plataforma de streaming Amazon, para a transmissão de uma partida por rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. A LFU também possui acertos com a Record para a TV aberta e com o Youtube nos mesmos moldes. A informação é do site Uol Esporte.

As tratativas são feitas pela Livemode, empresa representante da Liga Forte União nas negociações, que ainda tem mais quatro jogos para comercializar, com a possibilidade de um pacote com duas partidas. Globo, DAZN e Mercado Livre tem conversas em andamento.

Com os acordos feitos com as plataformas de transmissão além dos patrocínio de casas de aposta, a LFU deve arrecadar na casa dos R$ 700 milhões com as negociações das partidas do Brasileirão 2025.

Apesar do acerto a Amazon, não há um contrato assinado entre a Liga e a plataforma. De acordo com a publicação, os valores estão na casa de R$ 340 a 350 milhões.

A Liga Forte tinha a meta de atingir R$ 1,5 bilhão a R$ 1,7 bilhão de faturamento com a inserção do Corinthians. Tudo vai depender de como os contratos futuros serão negociados.

Vale salientar que a Liga do Futebol Brasileiro (Libra), representante do outro grupo de clubes, tem vínculo com a Globo, detentora dos direitos de transmissão de quatro jogos por rodada.