Lionel Scaloni leva o prêmio de melhor treinador da temporada

O técnico da Seleção Argentina, Lionel Scaloni, recebeu, na tarde desta segunda-feira, 27, o prêmio The Best da Fifa de melhor treinador do mundo na temporada 2022/2023.

Na categoria, o argentino disputou com o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid e que conquistou a Uefa Champions League da temporada, e o espanhol Pep Guardiola, que comanda o Manchester City.

Scaloni foi um dos responsáveis por levar a Argentina à conquista do tricampeonato mundial, ocorrido em dezembro de 2022. O título tirou os 'hermanos' de uma fila de 36 anos sem conquistar uma Copa do Mundo.

"Quero agradecer muito a todos pelo prêmio, é um prêmio especial, que funciona pelo voto de jogadores. Quero agradecer aos 26 que nos levaram à glória, sem eles não teríamos conquistado nada. Agradeço a eles e ao presidente da federação argentina, que me tornou o técnico dessa seleção maravilhosa. A toda a comissão técnica, que são amigos próximos. Meus agradecimentos eternos. Não há nada mais lindo que ver seu país comemorando, as pessoas emocionadas nas ruas, aproveitando, não tem preço. Jogamos para eles, os jogadores fizeram isso pela nação argentina e temos essa gratidão eterna", disse Scaloni durante o discurso de entrega.

Além da Copa do Mundo, o treinador ainda havia conquistado com a Argentina o título da Copa América, em 2019. Antes da respectiva conquista, a seleção não conquistava um título profissional desde 1993.