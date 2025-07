Liverpool aposentou a camisa de Diogo Jota? Entenda

Atacante português morreu em acidente de carro - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O atacante português Diogo Jota, de 28 anos, morreu nesta quinta-feira, 3, em um acidente de carro na Espanha, junto com seu irmão, André Silva, de 26 anos. Em um dia cheio de homenagens de diversas equipes e companheiros de profissão, uma decisão se destacou, a imortalização de sua camisa no time em que jogava, o Liverpool da Inglaterra.

Por meio de comunicado oficial, o clube inglês anunciou que “o número 20 será imediatamente imortalizado por suas contribuições como membro do elenco campeão do 20º título de Campeonato Inglês do clube, na temporada 24/25”.

Esta decisão do clube inglês gerou uma confusão em relação ao uso da camisa 20 no futuro, já que não ficou claro se está será uma homenagem simbólica ao atleta e seu uso será liberado para a próxima temporada. Ou se o número não poderá ser utilizado por nenhum outro jogador na história.

Diogo Jota defendia as cores de Liverpool desde 2020 e passava por um dos melhores momentos de sua carreira, mesmo sendo reserva, ele atuou em 182 partidas, anotando 65 gols e distribuindo 22 assistências, sendo colocado como 12º jogador do elenco. Na última temporada, o atacante português foi campeão da Premier League com a equipe inglesa e em junho conquistou a Liga das Nações, atuando com a seleção de Portugal.

Jogador que morreu em acidente teve camisa aposentada

No ano de 2019, um fato chocou o mundo do futebol quando o atacante argentino Emiliano Sala morreu em um acidente aéreo que saia da França, e iria até o País de Gales, onde ele iria jogar pelo Cardiff City, clube que o havia recém contratado.

Em homenagem, o clube francês anunciou que aposentou o número 9 que Sala utilizava. “Eu não tenho palavras. Estou devastado. Emiliano deixou sua marca, pela qual, assim como muitos fãs, quero honrar novamente aposentando o número 9”, disse Waldemar Kita, presidente do clube francês na época.