Liverpool busca por milagre na Liga Europa; Bayer quer prorrogar festa | A TARDE

Depois de ser derrotado em Anfield por 3 a 0 pela Atalanta, o Liverpool precisa de um milagre em Bérgamo, nesta quinta-feira, 18, pelo jogo de volta das quartas de final da Liga Europa, enquanto o Bayer Leverkusen, recém-sagrado campeão alemão, quer erguer mais troféus em uma temporada histórica.

Em menos de quatro dias, os 'Reds' do técnico Jurgen Klopp sofreram duas duras derrotas em seu estádio, primeiro contra a Atalanta na Liga Europa e depois no domingo diante do Crystal Palace na Premier League (1-0), resultados que afetaram muito as ambições do time nas duas competições.

Leia também:

Bayern vence Arsenal em casa e vai às semifinais da Champions League

Real Madrid passa pelo Manchester City e vai à semifinal da Champions

Mas se tem algo que o Liverpool sabe fazer é contornar situações complicadas. Apelando ao espírito das grandes viradas europeias, os 'Reds' esperam invadir o estádio de Bérgamo para se manterem vivos na única competição que Klopp não conseguiu vencer no comando da equipe inglesa, nas últimas semanas do alemão à beira do campo de Anfield.

A situação é muito diferente para o Bayer Leverkusen, que se sagrou campeão da Bundesliga pela primeira vez em sua história no domingo e encaminhou a classificação para as semifinais da Liga Europa depois de vencer o West Ham United na partida de ida na BayArena por 2 a 0.

No Estádio Olímpico de Londres, os jogadores comandados pelo técnico espanhol Xabi Alonso, ainda invictos em todas as competições, tentarão mostrar a sua fome insaciável.

"Na Liga Europa queremos ir o mais longe possível, temos boas chances de chegar às semifinais", declarou Alonso logo após conquistar o troféu de campeão alemão.

Roma e Benfica jogam pelo empate

Outro dos confrontos marcantes das quartas de final é o duelo entre duas equipes italianas: a Roma silenciou o San Siro no jogo de ida, com vitória por 1 a 0 sobre o Milan, e terá que defender essa pequena vantagem nesta quinta-feira, no Estádio Olímpico de Roma, se quiser se classificar para as semifinais.

Os romanos procuram a terceira final europeia consecutiva, depois de vencerem a Conference League em 2022 e perderem a final da Liga Europa de 2023 nos pênaltis para o Sevilla, mas terão pela frente os 'rossoneri', semifinalistas da última Liga dos Campeões, e com sede de revanche.

Por fim, o Olympique de Marselha receberá o Benfica em seu emblemático estádio Vélodrome onde vai precisar do apoio de sua torcida para reverter a desvantagem após a derrota por 2 a 1 sofrida em Lisboa.

Na Conference League, dois treinadores bascos podem levar suas equipes até as semifinais do torneio: o grego Olympiakos de José Luis Mendilibar tem uma pequena vantagem após vencer o Fenerbahçe por 3 a 2 em casa antes da partida de volta na Turquia.

E o Aston Villa do técnico Unai Emery viaja para enfrentar nesta quinta-feira o francês Lille após vencer o jogo de ida em Birmingham pelo placar de 2 a 1.