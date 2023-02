Liverpool quer se redimir na Champions contra o Real Madrid

Liverpool e Real Madrid se reencontram nesta terça-feira, 21 em Anfield, no jogo de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões com ares de revanche para os ingleses, após a derrota na final de 2022 e os incidentes no Stade de France, enquanto o Eintracht Frankfurt recebe o Napoli.

É possível que o duelo traga más lembranças para os torcedores dos 'Reds'. O âmbito esportivo, a equipe tentará apagar a perda do título no ano passado e o mau momento no Campeonato Inglês, apesar das duas vitórias nas últimas duas rodadas.

Por outro lado, o Liverpool também espera aproveitar a chegada do Real Madrid para virar a página depois do trauma das graves tensões antes da final da última Champions.

"Jogamos essa final em Paris e não a tinha visto desde então, até este fim de semana", reconheceu nesta segunda-feira o técnico dos 'Reds', Jürgen Klopp. "Percebi imediatamente porque não assisti de novo", acrescentou com um sorriso. "Foi uma verdadeira tortura, porque fizemos um bom jogo e poderíamos ter vencido (...) mas eles marcaram o gol decisivo e nós não", explicou.

Esta foi a quinta derrota do Liverpool nos últimos seis confrontos com o Real Madrid, além de um empate, mas Klopp quer esquecer o passado.

Dúvidas no Real Madrid



Apesar de sair como favorito no duelo, o Real Madrid ainda não vive seu melhor momento na temporada. O time merengue sofreu no último sábado para vencer o Osasuna (2 a 0) e observa a oito pontos de distância o rival Barcelona liderando o Campeonato Espanhol.

Recentemente campeão do Mundial de Clubes no Marrocos, o elenco do técnico Carlo Ancelotti vem sofrendo com a maratona de jogos e não pôde contar com Karim Benzema no fim de semana por conta do cansaço. Enquanto o atacante francês foi relacionado para pegar o Liverpool, os meias Toni Kroos e Aurélien Tchouaméni serão desfalque por problemas físicos.

Ancellotti animado

O reencontro anima o técnico Carlo Ancellotti, do Real Madrid, que espera reviver a última partida. "É uma lembrança muito bonita. A verdade é que estou de acordo com Klopp, foi um jogo equilibrado. O Liverpool teve mais posse de bola, mas fomos bem atrás, e estando bem atrás contra o Liverpool sempre é possível tirar algo bonito. Mas hoje é diferente, porque são dois jogos, e temos que ir bem nos 180 minutos", acrescentou o técnico italiano.

"Esperamos um jogo muito intenso, com muita pressão, um jogo sem tempo para respirar. Sabemos muito bem disso e estamos preparados", continuou.

Ancelotti também falou sobre o atacante brasileiro Vinícius Júnior. "Vinícius gosta de jogar futebol seja onde for, ainda mais quando os jogos são importantes como o de amanhã. Neste momento, dá gosto de ver o 'Vini', mas para todo o futebol, não só os torcedores do Real Madrid, porque ele é muito bom, como Pedri, Gavi, Mbappé, Haaland...", elogiou o italiano.