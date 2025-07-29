Menu
FOCADO!

Lucas Arcanjo é um dos goleiros que menos param o jogo na Série A

Paredão rubro-negro está distante dos goleiros que mais solicitam atendimentos no Brasileirão

Por Marcello Góis

29/07/2025 - 6:55 h
Lucas Arcanjo é o titular absoluto na meta rubro-negra
Lucas Arcanjo é o titular absoluto na meta rubro-negra -

Em tempos de jogos picotados e paralisados por goleiros devido a atendimentos médicos para ganhar tempo, Lucas Arcanjo, segue na contramão da estatística. Segundo dados do portal ge, com apenas dois atendimentos solicitados em toda a Série A, o camisa 1 do Vitória soma apenas 2 minutos e 49 segundos de paralisação por questões físicas em campo.

Na lista que contabiliza os goleiros que mais interrompem um jogo por atendimento médico no Campeonato Brasileiro, Arcanjo aparece na modesta 19ª posição entre os 26 arqueiros que já atuaram na elite nacional em 2025.

O topo do ranking é ocupado por Rafael, do São Paulo, com expressivos 14 minutos de atendimento. Logo atrás estão Léo Jardim (Vasco), Walter (Mirassol), João Ricardo (Fortaleza) e Fernando Miguel (Ceará), fechando o TOP-5. O ranking evidencia o quanto essas pausas têm se tornado comuns e, por vezes, criticadas no futebol nacional.

Já o próximo rival do Leão no Brasileirão, o Palmeiras, também não figura entre os mais atendidos. Weverton aparece apenas na 16ª colocação, com 5 minutos e 6 segundos de jogo interrompidos por atendimento.

Aos 26 anos, Lucas Arcanjo vive uma das melhores fases da carreira. Titular absoluto do "Colossal", soma 38 jogos na temporada e é um dos líderes em defesas na Série A.

