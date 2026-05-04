Menu
Pesquisa
Ícone CLUBE A TARDE ASSINE
Pesquisa
Busca interna do iBahia
Menu
HOME > ESPORTES
Ouvir Compartilhar no Whatsapp Compartilhar no Facebook Compartilhar no X Compartilhar no Email

DRAMA

Lucas Moura sofre lesão grave contra o Bahia e pode perder a temporada

Atacante do São Paulo rompe tendão de Aquiles, passa por cirurgia e deve ficar até um ano afastado dos gramados

Redação
Por Redação

Siga o A TARDE no Google

Google icon
Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo
Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo - Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O empate por 2 a 2 entre São Paulo e Esporte Clube Bahia, neste domingo, 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com uma notícia preocupante para o clube paulista: a grave lesão de Lucas Moura.

O jogador passou por exames na noite deste domingo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que confirmaram uma ruptura total do tendão de Aquiles. O atacante passará por cirurgia na manhã desta segunda-feira, 4, e a previsão inicial é de recuperação que pode chegar a até um ano, com retorno apenas na próxima temporada.

Tudo sobre Esportes em primeira mão!
Entre no canal do WhatsApp.

Lucas Moura havia acabado de retornar aos gramados após quase dois meses afastado. Ele não atuava desde 18 de março, quando sofreu uma fratura em duas costelas na partida contra o Clube Atlético Mineiro. Diante do Bahia, o jogador esteve em campo por cerca de 20 minutos antes de cair com dores intensas.

Leia Também:

Ceni “culpa” Sanabria por erro de Éverton Ribeiro no contra-ataque
Filho de Xanddy e Carla ganha medalhas em campeonato de fisiculturismo
Com 38 jogos a menos, Bahia atinge pior jejum de triunfos desde 2025

A gravidade da lesão ficou evidente no momento da saída de campo, quando Lucas precisou ser carregado por companheiros até o vestiário. Em seguida, ele foi encaminhado diretamente ao hospital, onde realizou exames de imagem por volta das 22h. O resultado foi divulgado cerca de 30 minutos depois.

O São Paulo confirmou a lesão por meio de comunicado divulgado em suas redes sociais.

Veja:

Siga o A TARDE no Google Notícias e receba os principais destaques do dia.

Participe também do nosso canal no WhatsApp.

Compartilhe essa notícia com seus amigos

Compartilhar no Email Compartilhar no X Compartilhar no Facebook Compartilhar no Whatsapp

Tags:

futebol brasileiro Lucas Moura São Paulo

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Ver todas

Siga nossas redes

Icone Whatsapp

Whatsapp
Icone facebook

Facebook
Icone instagram

Instagram
Icone twitter

X

Icone bluesky

Bluesky
Icone youtube

Youtube
Icone tiktok

TikTok
Icone kwai

Kwai

Publicações Relacionadas

A tarde play
Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo
Play

Vitória promove show de Xanddy Harmonia em celebração de 127 anos

Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo
Play

Bamor faz protesto no CT do Bahia para cobrar diretoria e jogadores

Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo
Play

Logística 'dribla' protesto da Bamor na Arena Fonte Nova

Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo
Play

VÍDEO: Vitória faz gol contra em lance bizarro no Estádio Pituaçu

x