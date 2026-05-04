Lucas Moura sofre lesão grave contra o Bahia e pode perder a temporada

Atacante voltou após dois meses fora, mas sofreu nova lesão grave e preocupa o São Paulo - Foto: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

O empate por 2 a 2 entre São Paulo e Esporte Clube Bahia, neste domingo, 3, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro, terminou com uma notícia preocupante para o clube paulista: a grave lesão de Lucas Moura.





O jogador passou por exames na noite deste domingo, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, que confirmaram uma ruptura total do tendão de Aquiles. O atacante passará por cirurgia na manhã desta segunda-feira, 4, e a previsão inicial é de recuperação que pode chegar a até um ano, com retorno apenas na próxima temporada.





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Lucas Moura havia acabado de retornar aos gramados após quase dois meses afastado. Ele não atuava desde 18 de março, quando sofreu uma fratura em duas costelas na partida contra o Clube Atlético Mineiro. Diante do Bahia, o jogador esteve em campo por cerca de 20 minutos antes de cair com dores intensas.





A gravidade da lesão ficou evidente no momento da saída de campo, quando Lucas precisou ser carregado por companheiros até o vestiário. Em seguida, ele foi encaminhado diretamente ao hospital, onde realizou exames de imagem por volta das 22h. O resultado foi divulgado cerca de 30 minutos depois.





O São Paulo confirmou a lesão por meio de comunicado divulgado em suas redes sociais.

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