Lucas Moura substitui Savinho na Seleção para jogos das Eliminatórias

Lucas Moura não era convocado desde 2018 - Foto: Rubens Chiri / São Paulo FC

O técnico Dorival Júnior fez uma alteração importante na convocação da Seleção Brasileira para os próximos jogos das Eliminatórias da Copa do Mundo. Neste sábado, Lucas Moura, meio-campista do São Paulo, foi chamado para substituir Savinho, do Manchester City, que foi cortado devido a uma lesão. A equipe técnica da Seleção recebeu a informação da contusão após o atleta não ter entrado em campo na partida do Manchester City contra o West Ham, realizada neste sábado.

Lucas Moura, de 32 anos, volta a vestir a camisa da Seleção após um longo período de ausência. Sua última convocação para a equipe principal ocorreu em 2018, durante a era Tite. Com a Seleção Brasileira, Lucas já disputou 35 partidas e marcou quatro gols. Sua estreia pela equipe nacional aconteceu em 2011, sob o comando de Mano Menezes.

O Brasil tem dois compromissos importantes pelas Eliminatórias em setembro. Os jogadores convocados começam a se apresentar nesta segunda-feira, em Curitiba. Na sexta-feira, a Seleção enfrentará o Equador no estádio Couto Pereira. Em seguida, no dia 10, o Brasil viaja para Assunção, onde enfrentará o Paraguai.