Luis Enrique rebate 'especulações' sobre sua relação com Mbappé | A TARDE

O técnico do Paris Saint-Germain, o espanhol Luis Enrique, rebateu nesta terça-feira, 2, as "especulações" sobre sua relação com o atacante Kylian Mbappé, depois de o astro francês passar a atuar menos minutos desde que anunciou que deixará o clube ao término da temporada.

Em entrevista coletiva na véspera do jogo contra o Rennes pela semifinal da Copa da França, o treinador foi perguntado sobre a atitude de Mbappé ao ser substituído no último domingo, na vitória do PSG sobre o Olympique de Marselha pelo Campeonato Francês.

"Acho curioso tudo o que dizem, inclusive alguns jornalistas, a partir de uma notícia inventada. Alguém inventou um insulto [com as imagens de televisão] e a partir daí surgiram especulações de todo tipo", criticou Luis Enrique.

Mbappé também publicou no Instagram uma foto sua de costas, com a braçadeira de capitão na mão ao deixar o campo no clássico contra o Olympique, no estádio Vélodrome.

"Vivo tudo isso com total tranquilidade. Estou muito contente com todos os jogadores, Kylian incluído. Ele sempre se comportou de maneira admirável", disse o espanhol.

Líder isolado do Campeonato Francês, o PSG também está vivo na Copa da França e na Liga dos Campeões, em que terá o Barcelona como adversário nas quartas de final (10 e 16 de abril).

"Adoraria que tudo acabasse bem para o PSG, para Kylian, para todos... Estamos todos no mesmo barco", concluiu Luis Enrique.