Lutador sofre concussão cerebral e cancela maior luta da Spaten Fight

A tão esperada Spaten Fight Night 2 está cada vez mais próxima - mas a principal luta do evento não deve mais acontecer. Lesionado, Vitor Belfort está de fora do evento e cancela o confronto entre ele e Wanderlei Silva, que guardava uma revanche muito sonhada pelos amantes de MMA no dia 27 de setembro, em São Paulo.

Belfort foi diagnosticado com concussão cerebral de grau 3 enquanto treinava para se preparar para o confronto. Com alguns sintomas, Vitor fez tomografias e ressonâncias que, avaliadas por uma junta médica composta por profissionais do Brasil e dos Estados Unidos, vetaram seu retorno aos ringues até o ano que vem.

“O atleta Vitor Belfort apresentou, durante os treinamentos, um quadro de concussão cerebral, com importantes sintomas durante o último episódio, associado a alterações dos exames de imagem. Pelo ocorrido, não há previsão do retorno do mesmo em tempo hábil para participar do combate do dia 27 de setembro. Somente após reavaliações periódicas clínicas, de imagem e de funções cerebrais, é que será definido o seu retorno à prática esportiva específica”, explicou o neurocirurgião Jorge Pagura, presidente da Comissão Médica e de Combate à Dopagem da CBF.

O próprio lutador também se manifestou: “Vocês não imaginam o quanto estou chateado com essa situação, mas sei que isso é algo que pode acontecer com qualquer atleta. Estava me preparando para dar um grande espetáculo ao público e aos fãs da luta, com uma nova vitória. Infelizmente, esse imprevisto aconteceu e agora preciso focar na minha recuperação. Podem ficar tranquilos de que o meu retorno aos ringues e, especialmente essa revanche, vão acontecer assim que eu estiver 100%”.

Apesar do corte, o Spaten Fight Night 2 continua confirmado. O novo adversário de Wanderlei Silva será definido de acordo com critérios técnicos para manter o nível da atração principal, e anunciado neste domingo, 7.

Wanderlei, por sua vez, garantiu que está pronto para qualquer oponente. “Lamento que a revanche que eu esperei 27 anos e me preparei tanto não vai acontecer agora. Mas, como nunca fugi de luta alguma, estou sempre pronto para o meu próximo desafio. Podem ter certeza de que o Spaten Fight Night ainda vai contar com uma grande luta do Cachorro Louco seja com quem for. E um recado ao meu adversário: ‘saiba que ainda aguardo uma revanche contra você'", garantiu.

Além da luta principal, o card segue com a baiana Beatriz Ferreira, que pela primeira vez defende em solo brasileiro o cinturão peso-leve da Federação Internacional de Boxe contra a uruguaia Maira Moneo. O público também acompanhará o baiano Hebert Conceição contra Yamaguchi Falcão (que vem com a missão de vingar o próprio irmão) pelo título nacional dos médios, e Thiago Manchinha enfrentando Wanderson Barcellos.