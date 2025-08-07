Menu
HOME > ESPORTES
COMBATE

UFC confirma retorno de Charles do Bronx ao Brasil após cinco anos

Pugilista busca retomar caminho rumo ao título após enfrentamento em 2022

Por Lucas Vilas Boas

07/08/2025 - 18:03 h
Charles do Bronx
Charles do Bronx -

O UFC volta a agitar o Rio de Janeiro em outubro, trazendo um dos nomes mais emblemáticos do MMA: Charles do Bronx. O ex-campeão peso-leve será a principal atração da edição do UFC Fight Night, marcada para o dia 11 de outubro na Farmasi Arena, onde enfrentará o cazaque Rafael Fiziev.

Charles, atualmente número 4 do ranking, luta para se manter relevante na corrida pelo cinturão, após uma fase marcada por lesões, adiamentos e resultados mistos. O puglista esteve no caminho rumo ao título pela última vez em 2022, quando foi finalizado pelo russo Islam Makhachev e, desde lá, acumulou duas vitórias e duas derrotas.

"Obrigado por terem atendido o meu pedido. Estou muito feliz com tudo isso, conto com a energia de vocês. Faz muito tempo que não luto no Brasil", disse Charles, em publicação nas redes sociais.

O duelo também representa o retorno do pugilista ao octógono nacional após mais de cinco anos sem lutar ao lado da torcida brasileira — a última vez foi em novembro de 2019, contra Jared Gordon. Em março de 2020, Charles ainda chegou a derrotar o estadunidense Kevin Lee, em Brasília, em edição do UFC realizada com portões fechados devido à pandemia da covid-19.

