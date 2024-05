Mãe do filho de Jô desabafa após críticas: Vou atrás dos direitos dele | A TARDE

Maiara Quiderolly, mãe de um dos filhos do atacante Jô, usou as redes sociais para rebater críticas após ele ser preso por falta de pagamento de pensão alimentícia. O atleta e a influenciadora são pais de João Gabriel, de 1 ano e 4 meses. Atuando pelo Amazonas, na série B, Jô passou uma noite na delegacia, mas foi solto na última terça-feira.

"Estou indo para uma reunião. Olha que legal, uma mãe que trabalha. A sociedade machista e ridícula que a gente vive acha que porque uma mulher recebe uma pensão, seja qual valor, o pai acha que é tudo com o dinheiro da pensão", disse Maiara no Instagram. Depois, a influenciadora disse que estão querendo culpá-la e a envolvendo como se ela fosse o problema na situação.

"Eu vou atrás dos direitos do meu filho, sim, como todas as mães deveriam fazer. Se não é resolvido de maneira civilizada com o genitor, vai para a Justiça e acabou. Não tiro a razão, faço o mesmo se necessário. Não é envolvido comigo, não é uma situação me envolvendo, ao contrário do que muitas pessoas pregam por aí, que eu sou o problema. Eu não sou a única, o problema não está em mim, está na irresponsabilidade de quem quer ter um monte de mulher e não da conta. Quer ter um monte de mulher, um monte de filho, arque com isso", disse a influenciadora.

Quando soube da notícia da prisão de Jô, Maiara fez questão de comentar um uma página, o que levou muitos a acharem que a pensão que levou o jogador à delegacia era de seu filho: "Um dia da caça, outro do caçador", comentou Maiara em um perfil do Instagram. Jô tem oito filhos, dois com a atual mulher, Claudia Silva, e seis fora do casamento.

Esposa do atleta desativa perfil com mais de 100 mil seguidores

Após as polêmicas envolvendo Jô, a sua esposa Claudia Silva decidiu se retirar das redes sociais. A influenciadora e o atleta estão juntos há mais 16 anos. Quando se separou de Jô, no ano passado, ao descobrir que mais uma mulher estava grávida dele, — o jogador possui seis filhos fora do casamento e mais dois com Claudia — ela decidiu por um fim ao relacionamento.

