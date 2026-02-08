Menu
HOME > ESPORTES
MEGAPROJETO ESPORTIVO

Maior estádio do mundo: obra de R$ 185 bilhões é iniciada

Arena com capacidade para 135 mil pessoas será a maior do planeta e faz parte de um complexo urbano bilionário no Vietnã

Redação

Por Redação

08/02/2026 - 15:21 h

Maior estádio do planeta tem obra iniciada com R$ 185 bilhões
Maior estádio do planeta tem obra iniciada com R$ 185 bilhões -

O Vietnã deu início à construção do Estádio Trong Dong, que promete se tornar a maior arena multiuso do mundo, com capacidade para 135 mil espectadores. As obras começaram em dezembro e a conclusão está prevista para agosto de 2028.

O projeto faz parte da ambiciosa Cidade dos Esportes Olímpicos, um complexo poliesportivo que ocupará 4 milhões de metros quadrados, dentro de uma área total de 90 milhões de metros quadrados que inclui também setores residenciais.

Inspirado em estádios como Wembley (Inglaterra), Ninho do Pássaro (China) e Lusail (Catar), o Trong Dong será equipado com teto retrátil e tem como objetivo permitir a realização de grandes eventos esportivos, além de shows, festivais, exposições, eventos socioculturais e programas comunitários de grande escala.

O design do estádio será fiel às tradições vietnamitas, adotando o formato do tambor de bronze Dong Son, peça sagrada que simboliza a antiga civilização vietnamita, representando "o espírito comunitário, a força e a longevidade".

O custo do projeto é impressionante: mais de 925 trilhões de VND (dong vietnamita), equivalentes a cerca de R$ 185 bilhões. Com isso, o Trong Dong superará o Estádio Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Sul, que comporta 114 mil pessoas, e o Estádio Hassan II, do Marrocos, atualmente em construção para a Copa do Mundo de 2030, com capacidade prevista de 115 mil espectadores.

