Malhadinho encara russo com mais de 50 lutas em busca do cinturão

Malhadinho

"Seja forte e corajoso, não se apavore nem desanime. Levanta e anda, vai em busca da sua sorte". A música de Thiaguinho que vai tocar no momento da subida de Malhadinho ao ringue do UFC 321 resume o caminho do lutador baiano até Abu Dhabi, onde vive a emoção de estar na briga pelo cinturão do Ultimate Fighting Championship.

O baiano Jailton "Malhadinho" Almeida sobe ao maior palco de MMA do mundo no próximo sábado, 25, na Etihad Arena. Lá, ele encontrará o russo Alexander Volkov, ex-desafiante ao cinturão e atual número dois do ranking dos pesos-pesados, na luta tida por muitos como uma "final antecipada" para definir o próximo desafiante ao título da categoria.

No entanto, muito além do peso para o cinturão, a luta marca também um marco pessoal para o baiano: é a décima aparição de Malhadinho no UFC. "Quando entrei no UFC, meu sonho era fazer só uma luta, realizar esse sonho. Hoje vou pra décima, e tô vivendo algo que nem imaginei: sair de uma luta pra disputar cinturão. Tô muito feliz e realizado", comemora.

Pela primeira vez, o baiano lutará em solo árabe, e garante que já está adaptado às condições do Oriente Médio. "Recebi essa luta do meu empresário. O UFC queria que fosse no Rio de Janeiro, mas o meu adversário não quis", conta.

"Acabei vindo pra Abu Dhabi e tô muito feliz. Esse card tem dois campeões, uma disputa de cinturão... então qualquer vitória minha aqui pode me colocar pra disputar também", explica.

"Vim pra cá antes da Fight Week pra sentir o clima. Tá tranquilo, o ruim mesmo é só o fuso horário. Disseram que o pior é julho e agosto, quando o clima fica muito seco. Agora tá de boa. Tô feliz demais de viver esse momento aqui", afirma.

Preparação

A subida ao pódio será com confiança - Malhadinho chega embalado por duas vitórias dominantes, ambas no primeiro round, nas lutas anteriores. Justamente por estar vivendo um ótimo momento, o lutador garante que manteve a mesma rotina e os mesmos treinos.

"A gente não mudou nada, só fez algumas adaptações. Todo mundo viu minha última luta e viu que eu também sou bom de trocação. Então tô preparado pra tudo. Só espero o momento certo pra mostrar", garante.

Conhecido pelo grappling afiado, o lutador afirma que prefere não antecipar estratégia. "Não sei dizer se vou trocar ou colocar pra baixo. A gente vê na hora. O adversário tem suas referências, e eu preciso entender o que ele oferece pra começar a executar meu jogo. Tem que chegar preparado pra tudo", projeta.

O russo Volkov

Falando em adversário, não é qualquer um que chega ao caminho de Malhadinho. Veterano com mais de 50 lutas, Volkov é reconhecido pelo alcance e pelo jogo de striking técnico, trazendo um grande desafio para as tentativas do baiano em neutralizar o estilo do rival.

"O Volkov é um cara experiente, que gosta de manter a distância. Quando encurta, ele se perde um pouco. Então estamos treinando pra encurtar o jogo, sem deixar ele crescer. Ele tem um poder de nocaute muito bom, então não dá pra parar na frente dele. Tem que estar com a cabeça blindada e focada", afirmou Malhadinho.

A ideia é que, se vencer Volkov, Malhadinho se torna um favorito ao cinturão - e ele sabe disso. "Não é à toa que o UFC colocou essa luta no mesmo dia da disputa de cinturão. Eu boto isso na minha cabeça: quem ganhar ali vai disputar o título. Tomara que eu ganhe e realize esse sonho", diz.

Da Bahia ao mundo

No ringue, estarão o Brasil e a Bahia lado a lado com Malhadinho, com a torcida que o acompanha desde 2022, quando estreou no UFC, e hoje vê a carreira sólida e madura construída pelo lutador.

“Hoje, eu diria pro Malhadinho lá atrás que ele conseguiu realizar os sonhos. Falta só o cinturão, mas tudo tem o tempo de Deus. Quando vim pra Abu Dhabi como corner, decidi que queria um dia lutar aqui. Hoje tô vivendo isso na minha décima luta. Só de subir no octógono já me sinto campeão", celebra Malhadinho.



"Tô muito feliz de representar a Bahia, de levar o nome do meu bairro, Brotas, pro mundo todo conhecer. Tenho muito orgulho de mim, de estar vivendo isso e de ter pessoas boas do meu lado", afirma.

"Meu camp é todo em Salvador. Muita gente acha que eu preciso ir pros Estados Unidos, mas vou ganhar a décima luta treinando na Bahia. É um celeiro de campeões, só precisa ser mais valorizado. Me sinto realizado de estar treinando onde nasci", diz.

Agora, é só esperar a chegada do dia 25 para ver Malhadinho em cima do ringue mais uma vez, carregando sua torcida e sua terra para o octógono. "Tô muito feliz de estar aqui em Abu Dhabi, realizando mais um sonho. Vou me dedicar muito pra buscar essa vitória. Vai ser murro na cabeça e amasso no chão!”, brincou.

E, se tudo der certo para Malhadinho e ele levar a melhor no ringue, o próximo passo é muito claro: "Claro que vou pedir a disputa de cinturão. Tô pronto pra isso e quero lutar pelo título ainda esse ano".

