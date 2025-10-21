Baiana reestreia no UFC: "Dois anos afiando o machado"

Ravena Oliveira, lutadora baiana no UFC - Foto: Reprodução I Instagram @ravenaoliveiraufc

Dois anos depois de estrear no UFC, a baiana Ravena Oliveira voltou ao octógono com a mesma fé, mas com uma força diferente - a de quem se reconstruiu por dentro. A atleta de Miguel Calmon, que representa a equipe Life MMA, de Feira de Santana, retornou neste mês ao UFC Fight Night, em Vancouver, Canadá, enfrentando a também brasileira Stephanie "Rondinha" Luciano.

A estreia de Ravena no UFC, em 2023, foi marcada por garra e entrega. Apesar da derrota, ela saiu com a sensação de ter pertencido. "Não consegui a vitória, mas foi uma grande guerra", lembra.

No entanto, na primeira tentativa, não veio o grande objetivo do UFC - a vitória. Com o fim do contrato sem renovação, Ravena passou dois anos esperando pelo telefone que deu a ela mais uma chance de lutar no maior palco de MMA do mundo.

"Eu nem acreditava. Estava treinando quando recebi a ligação. Me deu vontade de chorar. Parecia que meu momento nunca ia chegar, mas Deus é perfeito. Foi sensacional", conta.

Rondinha no caminho

Como sempre, Ravena topou o desafio, e apareceu em seu caminho Stephanie ‘Rondinha’ Luciano, brasileira conhecida por sua trocação intensa e versatilidade. No ringue, Rondinha venceu Ravena no terceiro round com uma finalização após encaixar um mata-leão, em uma luta apertada.

Com o olhar firme e a serenidade de quem amadureceu na espera, Ravena segue sua trajetória para os próximos confrontos apostando na inteligência tática e na fé. "Acredito que tudo acontece no tempo certo. Me sinto pronta pra viver esse momento e conquistar essa vitória", projeta.

A vitória está próxima, e Ravena só depende dela para tornar seu sonho realidade. "Vai ser a realização de um dos maiores sonhos da minha vida. Esperei tanto por isso que não tenho nem palavras pra explicar a sensação. Só de imaginar já dá um nó na garganta", se emociona.

No entanto, ainda é o primeiro passo em direção ao maior sonho da vida da lutadora: "Meu sonho é o cinturão. Não tenho pressa, mas quero subir cada degrau com fé e trabalho duro".

"Treinei pra esse momento, e agora é a hora. Quero vencer, mostrar meu trabalho e representar a Bahia, pra todos que acreditaram em mim e pra Deus, que nunca me deixou desistir", completa.

"Psicologicamente, estou muito melhor. Me aproximei mais de Deus, comecei a fazer terapia e amadureci muito nesses dois anos. Foram dois anos afiando o machado, me aperfeiçoando, melhorando a minha mente e o meu coração", diz a lutadora, que agora vive uma nova fase dentro e fora dos tatames.

FICHA DA LUTADORA