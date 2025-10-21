Conheça a baiana que sofreu agressão, aprendeu a lutar e chegou ao UFC

Ravena Oliveira, lutadora baiana no UFC - Foto: Reprodução I Instagram @ravenaoliveiraufc

Quando Ravena Oliveira fala que "a luta salvou sua vida", não é metáfora.

A história de Ravena começou como a de muitas meninas Brasil afora. Crescendo sob os cuidados da mãe e da avó, a pequena nascida em Miguel Calmon, cidade do interior da Bahia, conheceu as maiores dores da vida ainda em casa, e aprendeu a lutar contra todas elas.

Morando com o tio, Ravena passou por diversas situações de agressão física, buscando maneiras de defender a si e às que amava. Um dia, passou na televisão um filme de Rocky Balboa, lenda do cinema e do MMA mas, acima de tudo, ídolo da mãe de Ravena.

Apesar de não gostar do personagem ou de seus filmes, Ravena conheceu a história de Rocky, que encantou tanto sua mãe que a levou a inscrever a si mesma e à filha em aulas de luta. Juntas, as duas foram aprender a lutar - pela admiração ou pela resistência - e ela nunca mais saiu de lá.

"Minha mãe sempre gostou de assistir aos filmes de Rocky Balboa", lembra Ravena. "No início, eu era meio que obrigada a assistir, mas acabei me apaixonando", conta.

Foi a própria mãe quem a levou até a primeira academia da cidade, onde ela conheceu o professor Wesley, responsável por apresentá-la ao Muay Thai e ao Jiu-Jitsu. Ainda menina, Ravena precisou insistir para ser aceita, já que, na época, só homens eram aceitos na academia - e foi ali que descobriu a vocação que mudaria seu destino.

Ravena encontrou nas artes marciais o caminho que transformaria dor em força, medo em coragem e um destino incerto em propósito. Com o tempo, o sonho se tornou profissão. O Muay Thai e o Jiu-Jitsu abriram as portas, mas não garantiam sustento, o que a levou a migrar para o MMA.

"Foi quando entrei pra Life Artes Marciais, equipe de Feira de Santana, onde estou até hoje. Desde então, vivo disso", conta.

A luta, diz ela, foi abrigo e escudo. "Quando eu treinava, esquecia minha realidade. A luta me libertou de traumas. Eu penso que minha vida tinha tudo pra dar errado, mas Deus colocou as pessoas certas no meu caminho e a luta me salvou. Ela me moldou, me fortaleceu pra ser a Ravena que eu sou hoje", relembra.

Foi na luta que Ravena encontrou sua força, tanto interna quanto externa, e nunca mais ficou desamparada. Aos 14 anos, ainda adolescente, o mesmo agressor que a atacava quando criança tentou agredi-la mais uma vez - mas a história passou a ser diferente.

"Foi quando usei o que aprendi na luta pra me defender. Foi a única vez que usei fora do ringue, mas ali eu percebi o poder que a luta me deu", lembra.

Do interior ao maior palco do mundo

Lutando contra os desafios dentro e fora do ringue, Ravena continuou crescendo nas artes marciais. Alcançando patamares de excelência, a baiana alcançou o Ultimate Fighting Championship, o UFC, maior palco do MMA no mundo, representando Bahia e Brasil em seus combates.

A chegada ao UFC foi o ápice de anos de luta — literal e metafóricamente. "Não foi fácil. Foram anos de espera, de trabalho, de achar que estava dando passos atrás. Mas Deus faz tudo perfeito", diz, emocionada.

O momento da notícia ela jamais esquece: "Falaram que iam gravar umas coisas na academia, e quando cheguei lá estavam meu professor e pessoas muito importantes pra mim. Me deram a notícia. Foi o dia mais feliz da minha vida. Toda vez que me sinto desmotivada, lembro desse dia".

A estreia veio cercada de nervosismo, mas também de plenitude. "Eu estava muito à vontade. Não consegui a vitória, mas foi uma grande guerra", resume.

Segundas chances

Mas nada nunca foi fácil na vida da lutadora. Após um ano no UFC, Ravena não conseguiu adicionar vitórias a seu cartel, e acabou perdendo seu contrato. Desde então, a atleta enfrentou o maior adversário do esporte: o tempo. Dois anos de espera até receber, por telefone, a notícia de que teria mais uma chance.

"Eu nem acreditava. Estava treinando quando recebi a ligação. Me deu vontade de chorar. Parecia que meu momento nunca ia chegar, mas Deus é perfeito. Foi sensacional", conta, com a voz embargada.

Agora, Ravena voltou ao UFC, em busca da primeira vitória na categoria e sempre representando o Nordeste no caminho até lá. "É incrível mostrar que no Nordeste também conseguimos alcançar nossos sonhos", afirma.

"Nunca precisei sair da Bahia pra chegar ao UFC, e isso é motivo de muito orgulho. Quero que as meninas do interior saibam que também podem chegar aqui", diz.



"Eu carrego a bandeira da Bahia, de Feira e de Miguel Calmon, um povo sofrido, mas que corre atrás dos objetivos", diz. E é exatamente assim que sempre agiu - mesmo depois de chegar ao UFC, ela nunca se afastou de suas origens, e continua treinando na Life MMA e vivendo perto da família.

"Pra mim, é importante mostrar que dá pra chegar lá sem precisar sair do interior. Dá pra vencer acreditando e trabalhando duro", garante.

O amor que veio de casa

Sem nunca sair de perto de quem trouxe a ela o início de tudo, Ravena hoje divide cada conquista com a mãe. Superando muitas outras dificuldades que chegaram a tirar a visão da mãe, a lutadora conseguiu pelo MMA uma vida melhor para quem sempre lutou por ela.

"Minha mãe é minha maior apoiadora. Ela ama quando eu conto essa história. Ela sempre fala: ‘lembra que foi graças a mim’. Ela é o grande amor da minha vida", se declara Ravena.

O vínculo entre as duas é símbolo da força que move Ravena, e a mesma força que ela quer transmitir a outras meninas do interior.

"Meu conselho é acreditar no sonho e trabalhar duro. Não tem mágica. É treinar cansada, se esforçar e ter uma boa equipe. Se você tiver sorte de encontrar uma como a minha, o caminho fica mais leve. Mas acima de tudo, é acreditar", aconselha.

Sonho que ainda pulsa

Se o caminho até aqui já foi repleto de superações, Ravena sabe onde quer chegar. "O cinturão é o meu sonho. Eu não tenho pressa, mas quero subir cada degrau e um dia colocar esse cinturão aqui", projeta.

E, entre risos, ela lembra o detalhe e a referência que marcaram o início de tudo. "Sou apaixonada por Rocky Balboa até hoje. Tenho um quadro dele em casa, assisto sempre. Meu sonho é conhecer o Stallone (diretor do filme). Tomara que ele não morra antes, pelo amor de Deus", brinca.

Entre a menina assustada que começou a treinar com a mãe para se defender e a mulher que hoje luta sob os holofotes do mundo, há uma história de fé, força e resistência. E, no fundo, a mesma certeza: a luta salvou Ravena - e agora é ela quem salva histórias com o exemplo que carrega.

FICHA DA LUTADORA