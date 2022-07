Manchester United anuncia contratação de Christian Eriksen

Livre no mercado desde o final da temporada europeia, o meia dinamarquês Chtistian Eriksen assinou contrato de três anos com o Manchester United, anunciou nesta sexta-feira o clube inglês.

"O Manchester United tem o prazer de confirmar que Christian Eriksen se junta ao clube, assinando um contrato até 2025", diz o comunicado dos 'Red Devils' sobre a chegada do jogador.

Eriksen sofreu uma parada cardíaca em junho do ano passado quando estava em campo pela seleção da Dinamarca na Eurocopa.

No final de fevereiro, ele conseguiu voltar aos gramados com um desfibrilador cardíaco implantado.

Quando sofreu a parada cardíaca, Eriksen era jogador da Inter de Milão, mas a regulamentação italiana não permite uso de desfibriladores internos por atletas.

O meia então assinou por seis meses com o Brentford e ajudou o time a se manter na primeira divisão do Campeonato Inglês, marcando um gol e dando quatro assistências, 11 jogos disputados.

"O Manchester United é um clube especial e estou ansioso para estrear. Tive o privilégio de jogar em Old Trafford várias vezes, mas fazer isso com a camisa vermelha do United será um sentimento incrível", comentou o jogador.

"Tenho grandes ambições neste esporte. Sei que ainda posso fazer grandes coisas e este é o lugar prefeito para continuar meu caminho", acrescentou Eriksen, que elogiou o novo treinador do United, o holandês Erik Ten Hag.

"Vi o trabalho de Erik no Ajax e sei da riqueza de detalhes e de preparação que tanto ele como sua comissão técnica põem a cada dia. É evidente que é um treinador fantástico. Depois de ter conversado com ele e aprendido sobre sua visão e a maneira como quer que o time jogue, estou ainda mais motivado", explicou.

Eriksen irá se juntar aos novos companheiros na Austrália, onde o Manchester United está realizando uma excursão de pré-temporada.