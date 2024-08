Mancini detona arbitragem em jogo contra o Bahia: "Maior injustiça"

Mancini em coletiva após partida contra o Bahia - Foto: Ingryd Oliveira | ACG

O técnico Vagner Mancini, do Atlético-GO, ficou revoltado com a arbitragem de Luciano da Silva Miranda Filho no empate em 1 a 1 contra o Bahia, no estádio Antônio Accioly na noite de quarta-feira, 25. Em entrevista coletiva após a partida, o treinador fez duras críticas ao profissional, que apitou um jogo da Série A do Brasileirão pela primeira vez.

"Estou, sinceramente, perplexo até agora. Não dá para entender o que o árbitro quis fazer no fim do jogo. Ele deu seis minutos a mais e depois deu mais um minuto de jogo. Aí sai um impedimento e faltavam 20 segundos. O Bahia bate a infração e ele (árbitro) manda voltar. Nisso, estourou o tempo. Na viagem da bola, se ele fosse um árbitro preparado para a Série A, ele acabaria o jogo. Ele proporcionou a maior injustiça que eu vi nos últimos tempos", disse Vagner Mancini.

As críticas de Mancini aconteceram após a expulsão do zagueiro Alix Vinicius, que já na reta final da partida tomou cartão amarelo ao tirar a camisa e receber o segundo cartão amarelo. O defensor acreditou uma marcação de impedimento tinha sido o apito final do confronto.

“O estádio inteiro viu que o Alix achou que o jogo havia acabado. Ele expulsou o jogador, ele foi confuso na marcação e deu a entender que o jogo havia acabado. Eu também achei que a partida tinha terminado. No lance do gol [do Bahia], a bola caiu na lateral e ele deu sequência. O despreparo dele é tão grande que ele pagou para ver e saiu o gol do Bahia. É um balde de água fria em cima de uma bela atuação do Atlético-GO”, disparou Vagner Mancini.

A declaração de Mancini foi rebatida minutos depois pelo técnico do Bahia, Rogério Ceni, que não viu erro de arbitragem contra o Atlético Goianiense.