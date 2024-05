Marta anuncia data para se aposentar da Seleção: "Vou passar o bastão" | A TARDE

Eleita melhor jogadora do Mundo seis vezes e artilheira da Seleção Brasileira, entre homens e mulheres, Marta anunciou, nesta quinta-feira, 25, que este será o seu último ano vestindo a camisa da amarelinha. Aos 38 anos, a camisa 10 deve fazer sua última partida nos Jogos Olímpicos de Paris, onde buscará a sua primeira medalha de ouro.

Ao canal CNN, a Rainha disse que, caso vá às Olimpíadas, irá aproveitar todos os momentos. Em continuidade, a atleta garantiu que em 2025 não terá mais "Marta na Seleção".

“Se eu for para a Olimpíada, vou curtir cada momento, porque, independentemente de ir para Olimpíada ou não, este é meu último ano com a seleção. Não tem mais Marta na Seleção a partir de 2025 como atleta, não tem”, garantiu a camisa 10.

Leia também:

Com Bruninho e Lucarelli, Bernadinho anuncia nova convocação para VNL

Thiago Monteiro vence Lajovic e avança a 2ª rodada em Madri

Encarando como uma passagem de bastão, Marta demonstrou confiança no novo elenco que vem sendo formado na amarelinha, comandado pelo treinador Arthur Elias, que chegou após a Copa do Mundo feminina, em 2023. Sobre a decisão, a Rainha garantiu estar tranquila, entendendo que chegou o momento da despedida.

“Este é o meu último ano, e eu já posso confirmar aqui. Tem um momento em que a gente tem que entender que chegou a hora. Eu estou muito tranquila com relação a isso, porque eu vejo com muito otimismo esse desenvolvimento que a gente está tendo com relação às atletas jovens”, disse Marta.

Camisa 10 devefazer último jogo nas Olimpíadas | Foto: Thais Magalhães/CBF

Atualmente, Marta atua no Orlando Pride, dos Estados Unidos, onde marcou dois gols nos cinco jogos disputados na temporada. Na equipe, a Rainha tem o companheirismo de Rafaelle, Angelina, Adriana e Luana, atletas da Seleção.

Sobre a nova geração, Marta garantiu que o Brasil conta com uma equipe muito qualificada e talentosa. Por isso, afirmou se sentir confortável para deixar que as atletas continuem com o legado.

"A gente tem uma equipe muito qualificada, com meninas muito talentosas e que, no decorrer dos anos, vocês vão ver que realmente é o que eu estou falando, é um terreno muito fértil. Por esse motivo, eu me sinto muito confortável em dizer: ‘Olha, estou passando para vocês, vou passar o bastão, e vocês continuem a levar esse legado", finalizou.

Ainda em busca do primeiro ouro, Paris será a sua 5ª participação em Jogos Olímpicos. No total, conquistou duas medalhas de prata, em 2004 e 2008. Além disso, ao Time Brasil, a rainha conquistou dois ouros no Pan-Americano e dois títulos da Copa América.