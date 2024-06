Marta dá show de simpatia em Salvador; veja | A TARDE

Enquanto uma parte da nação brasileira se afasta de Neymar devido às inúmeras polêmicas em que o jogador se envolveu, a meio-campista Marta continua sendo a queridinha tanto dentro quanto fora dos campos de futebol. E ao contrário do que foi divulgado por alguns veículos de imprensa da Bahia, Rainha do futebol feminino não deu um show de estrelismo na zona mista da Arena Fonte Nova após a vitória do Brasil contra a Jamaica por 4 x 0 em um amistoso na noite de terça-feira, 4.

A coluna Sabendo Com Vini, do Portal MASSA!, teve acesso a informações privilegiadas sobre os bastidores da jogadora Marta nas dependências do estádio, desmentindo os rumores de comportamento inadequado e show de estrelismo da atleta.

Os relatos são de que Marta, que tem 38 anos, encarou o cansaço pós-jogo e atendeu aos fãs enquanto teve fôlego.

"Após os 90 minutos de jogo, ela atendeu os fãs, a torcida e depois ainda atendeu a imprensa. Marta atendeu quem estava lá, tirou fotos com a maioria das pessoas que queriam tirar fotos com ela. Então, eu não vejo isso - o fato dela não conseguir atender a toda imprensa - como estrelismo, vejo mais como cansaço, entende?! Você via que ela estava cansada, só queria ir para casa/hotel, foi isso que aconteceu lá dentro", afirmou à fonte.



