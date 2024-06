Cristiane espera "mais engajamento" com a seleção até o mundial | A TARDE

Uma das mais experientes do elenco do time feminino do Brasil, a atacante Cristiane concedeu entrevista na zona mista da Arena Fonte Nova. Ela entrou no segundo tempo do amistoso preparatório contra a Jamaica, na noite da última terça-feira, 4. A seleção brasileira goleou por 4 a 0, com gols de Debinha, Jheniffer por duas vezes, e da Rainha Marta.

O Brasil será o país-sede da próxima Copa do Mundo feminina em 2027. Questionada se deseja atuar no mundial, Cristiane não garante se vai ser convocada, todavia espera contribuir de alguma forma para este momento único no país. Ela enalteceu a nova geração que terá a chance de participar da competição.

"A gente tem uma geração muito importante que está vindo. Temos muitas meninas boas do Sub-17 e no nosso Sub-20. Não vou projetar o que vai acontecer em 2027. O meu foco é agora, a gente está perto de uma Olimpíada. O grupo reduzido, só vão 18 atletas, um jogo muito encostado no outro, o Arthur tem testado muito as atletas nas posições. Tivemos uma convocação com quase 10 atacantes. Se eu estiver em campo ou fora de certa forma vai ser grandioso principamente para a modalidade, porque será dentro do nosso país. Não vou projetar porque será uma geração bacana que está surgindo e consequentemente é importante dar oportunidade a essas meninas", comentou Cris.

Cristiane afirma que a possibilidade de mais partidas antes do mundial será de suma importância para a modalidade no país. A atacante do Flamengo espera que seja feito um plano de ação para atrair mais público para acompanhar o futebol feminino, com foco nas mulheres e crianças que apoiam o futebol feminino.

"Foi grandioso trazer os nossos dois jogos aqui para o Brasil. Espero que a gente faça isso mais vezes até a Copa do Mundo de 2027, para que a gente consiga ter o público mais próximo da gente. Justamente por trazer essa competição pra cá, precisamos ter mais engajamento em relação as mulheres, meninas e as crianças mesmo, que vem acompanhando os nossos jogos. De certa forma criar uma maneira pra que eles adquiram as nossas camisas. É legal vir aos nossos jogos, com camisas com nossos nomes. Não desmerecendo o que os homens já fizeram, mas é legal o nome das atletas nas camisas. É importante pensar como a gente vai programar como a gente atraia mais o público pra que assista os nossos jogos", concluiu.

