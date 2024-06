Presidente da CBF quer Seleção em todas as regiões: "Nossa bandeira" | A TARDE

O presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues, marcou presença na Arena Fonte Nova na noite desta terça-feira, 4, para o amistoso entre Brasil e Jamaica. Em entrevista, o dirigente baiano ressaltou a importância de espalhar os jogos da Seleção Brasileira por todas as regiões do país, uma marca de sua gestão.

“A CBF agora olha para todos os cantos. O Brasil é um país continental e nós vamos expandir sempre para todas as regiões do país. Nós tivemos jogos da Seleção Brasileira em Belém, em Cuiabá, e nós vamos sempre colocar o futebol brasileiro jogando no Brasil e não apenas em parte do Brasil. Essa é uma das nossas bandeiras e vamos continuar fazendo forte dessa forma”, disse Ednaldo.

O presidente aproveitou a oportunidade para celebrar a realização de um sonho da zagueira Rafaelle, que é baiana e jogou com a Seleção Brasileira pela primeira vez na Bahia, com apoio de familiares e amigos.

“A emoção dela é nossa também. É uma satisfação estar em Salvador com a seleção feminina. A Rafaela é uma atleta que representa toda a Bahia e todo o Nordeste. A Rafaelle hoje é um expoente do futebol feminino no mundo. Capitã da seleção brasileira, e uma das forças do nosso futebol e faz com que isso alavanque mais ainda o fortalecimento do futebol feminino em todo o Brasil. Tanto para nós é uma satisfação muito grande ver um atleta baiana brilhar, não só na Seleção Brasileira, mas também nos clubes que ela passou e que ela está”, afirmou.

