Byanca Brasil celebra estreia na seleção principal: "Gratificante" | A TARDE

No último amistoso preparatório para as Olímpiadas de Paris, a seleção brasileira feminina fez a festa da torcida baiana. Com gols de Debinha, Jheniffer duas vezes e da rainha Marta, o Brasil goleou a Jamaica por 4 a 0, em jogo realizado na última terça-feira, 4, na Arena Fonte Nova. Pouco mais de 31 mil torcedores acompanharam o jogo.

Titular do jogo, a atacante Byanca Brasil, do Cruzeiro, conversou com o Portal A TARDE. Com passagens pela divisão de base do time verde e amarelo, ela comentou sobre a emoção de vestir a camisa da seleção em Salvador e celebrou o fato da mãe acompanhar sua estreia na equipe principal do Brasil. Grata, Byanca agradeceu ao treinador Arthur Elias pela oportunidade.

"Não consegui conter minha emoção na hora do hino, até porque minha mãe estava na arquibancada. Então, quando eu olhei para ela, lembrei de todo o esforço, tudo que eu tive que passar para poder chegar nessa oportunidade de estar na principal. Passei pela base, Sub-17 e Sub-20. Jogar pela principal é muito diferente, mas é muito gratificante também. Sou muito grata ao Arthur pela oportunidade", disse Byanca na zona mista.

Soberano, o Brasil não deu chances ao time caribenho. Além da consistência defensiva, a equipe brasileira teve bolas na trave e oportunidades criadas para aumentar o placar. Byanca enalteceu Jheniffer, artilheira da noite, com dois gols marcados.

"Acho que a gente fez um ótimo jogo, acho que o começo ficou meio truncado, depois que a gente fez o gol a gente baixou um pouco a intensidade, mas logo depois do intervalo. Ele conseguiu dar uma orientação melhor, trocou as meninas, acho que todo mundo teve oportunidade. A Jhe [Jheniffer] foi muito feliz hoje, fez dois gols, estou muito feliz por ela, mas acho que o Brasil é isso. Independente de quem estiver por trás dessa camisa, tem que representar muito bem e entregar tudo dentro de campo", pontuou.

