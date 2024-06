Coordenadora da Seleção feminina quer "levantar taça" com o Brasil | A TARDE

A coordenadora da Seleção Brasileira feminina, Cris Gambaré, celebrou a segunda vitória brasileira nos amistosos de preparação para os Jogos Olímpicos de Paris 2024. O Brasil venceu a Jamaica por 4 a 0 nas duas partidas. Na noite desta terça-feira, 4, na Arena Fonte Nova, os gols foram marcados por Debinha, Jheniffer, duas vezes, e Marta.

Leia mais: Presidente da CBF quer Seleção em todas as regiões: "Nossa bandeira"

Leia mais: "Um espetáculo", diz presidente da FBF sobre jogo da Seleção feminina

Em entrevista após a partida, a ex-diretora de futebol do Corinthians pontuou o trabalho feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para a valorização do futebol feminino no Brasil e mirou a conquista de títulos.

“É gratificante pelo trabalho que todo mundo vem fazendo. Eu acho que a CBF mostrou que mudou os olhares e está realmente conquistando o futebol feminino dentro do nosso país. Acho que a gente só tem a ganhar. Os próximos passos serão dessa mesma forma e agora sabendo que nós somos uma sede de Copa do Mundo valoriza muito mais. Vamos trabalhar para que a gente tenha uma boa conquista e que levante a taça. É isso que a gente almeja para os próximos campeonatos”, disse com exclusividade ao Portal A TARDE.

Cris foi conselheira do Corinthians por 11 anos até assumir a diretoria da equipe feminina em 2015 (ainda na parceria do clube com o Audax) e transformou o alvinegro na principal potência do país. Na Seleção Brasileira, ela refaz a parceria com o técnico Arthur Elias, que também foi vitorioso na equipe paulista.

Publicações relacionadas