"Um espetáculo", diz presidente da FBF sobre jogo da Seleção feminina | A TARDE

Antes do apito inicial do amistoso entre Brasil e Jamaica, na Arena Fonte Nova, na noite desta terça-feira, 4, o presidente da Federação Bahiana de Futebol (FBF), Ricardo Lima, conversou rapidamente com a imprensa. O dirigente valorizou a estreia da seleção feminina em solo baiano e prometeu novidades para o público da Bahia.

“Um grande evento, um espetáculo. Casa cheia, quase 30 mil ingressos vendidos. É a primeira vez que a seleção feminina vem jogar aqui no nosso estado, então eu fico feliz e espero que a gente possa trazer cada dia mais eventos desse porte para o nosso estado e principalmente para o futebol baiano”, afirmou Ricardo.

O presidente ainda enfatizou que Salvador faz parte da história do futebol mundial e garantiu que a Arena Fonte Nova receberá um jogo da equipe masculina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, mas que o anúncio será feito pela CBF.

“A gente não pode diferir uma região [do Brasil] da outra, todas têm seu potencial e acredito que nós fazemos parte da história do futebol mundial. Isso [jogo da seleção masculina] é algo que está na pauta, já tratado com o presidente Ednaldo, mas cabe a ele anunciar”, concluiu.

