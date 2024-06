Rainha Marta celebra gol na Arena Fonte Nova: "Deus me agraciou" | A TARDE

O último teste da Seleção Brasileira feminina antes dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 terminou com mais uma goleada sobre a Jamaica. Após vencer por 4 a 0 em Recife, o Brasil repetiu o placar em Salvador na noite desta terça-feira, 4, na Arena Fonte Nova. Os gols foram marcados por Jheniffer, duas vezes, Debinha e Marta.

A Rainha do Futebol concedeu entrevista após a partida e celebrou o gol de falta marcado no primeiro jogo da Seleção Brasileira feminina em solo baiano. A camisa 10 entrou para a história do futebol baiano.

“Deus me agraciou mais uma vez. Eu gostaria de ter entrado e entrei. Primeira vez em Salvador. Muito feliz pelo resultado e pelos gols. Agora é analisar o que a gente fez nesses dois jogos. Ele [Arthur Elias] tem um grupo muito qualificado, não só as 26 que estão aqui”, disse Marta ao SporTV.

Jheniffer, por sua vez, valorizou a festa que a torcida nordestina fez nos dois jogos e agora vive a expectativa de defender a Seleção Brasileira na Olimpíada.

“É uma alegria imensurável estar aqui. Difícil segurar a emoção. É o sonho de qualquer atleta. A gente sonha com Olimpíadas, Copa do Mundo. Agradecer a Deus, a confiança que o professor Arthur tem em mim. Parabéns ao pessoal do Nordeste que fez essa festa”, afirmou.

