Jogadoras da dupla Ba-Vi assistem jogo da Seleção feminina | A TARDE

Jogadoras da dupla Ba-Vi marcaram presença na Arena Fonte Nova, na noite nesta terça-feira, 4, para prestigiarem o amistoso entre Brasil e Jamaica. A partida marca o último compromisso da Seleção Brasileira feminina antes do embarque para a Olimpíada de Paris.

A zagueira Luanda, do Vitória, acompanhou um jogo da Seleção Feminina no estádio pela primeira vez. Para a atleta, assistir à partida de pertinho torna tudo diferente. “Muito emocionante, diferente de tudo, de ver na TV, de olhar no Instagram. É uma referência para todas nós, então, é muito bom ver de perto”, declarou a jogadora, em entrevista ao Grupo A TARDE.

Luanda, que joga na mesma posição que Rafaelle, zagueira da Seleção, enxerga a atleta baiana como referência. “Como eu sou zagueira, ela é uma referência total para mim. Hoje vai ser para mim mais um aprendizado, de poder observar ela no campo. Ver onde ela chegou me dá muito orgulho e querer chegar onde ela chegou também. Eu quero muito e é uma referência gigante”, afirmou Luanda.

Leia mais: Sem atrito: casal Ba-Vi aproveita para assistir a Seleção na Fonte

Leia mais: Presidente da CBF quer Seleção em todas as regiões: "Nossa bandeira"

Representando o lado tricolor, a goleira Yanne viveu a expectativa da partida durante a semana e celebrou a oportunidade de ver algumas amigas dentro de campo, vestindo a camisa da Seleção Brasileira.

Jogadoras do Bahia na Arena Fonte Nova | Foto: Reprodução | Redes Sociais

“Uma honra muito grande ver um jogo da seleção feminina em Salvador. Algo que eu esperei há bastante tempo, eu sempre pedia, sempre conversava quando falava com algumas amigas. A gente passou a semana inteira falando sobre a possibilidade de ir a esse jogo, como iríamos fazer para ir, para voltar. Mas muito feliz de estar podendo fazer parte da história e principalmente de ver algumas amigas minhas dentro de campo. É algo que eu sempre esperei e eu fico muito feliz de ter essa oportunidade de viver isso”, contou a goleira.

Publicações relacionadas