Max Verstappen defende Bortoleto na Fórmula 1: "Já teria contratado"

O brasileiro Gabriel Bortoleto foi exaltado na coletiva de imprensa realizada nesta quinta-feira, 31, antes do GP de Fórmula 1, em São Paulo. O tricampeão mundial Max Verstappen analisou a performance do brasileiro e indicou a possibilidade de sua contratação pela Sauber, da Audi, a partir do próximo ano.

O holandês afirmou: “Se eu fosse a Sauber, já o teria contratado. Especialmente pensando no futuro e nas grandes mudanças de regulamento que ocorrerão em 2026. É sempre bom que um jovem piloto se acostume com a equipe por um ano, cometendo erros e se integrando bem, para que esteja mais preparado quando 2026 começar”.

Atualmente, Gabriel Bortoleto lidera a Fórmula 2 e já conquistou o título da Fórmula 3 em 2022. Ele está na disputa pela segunda vaga da Sauber, competindo com pilotos como Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas, Mick Schumacher e Kevin Magnussen.

Outro piloto que não poupou elogios ao brasileiro foi o australiano Oscar Piastri, que também destacou a importância do desempenho do brasileiro.

“Quando você alcança esse tipo de resultados, merece estar em um carro de Fórmula 1. Eu vivi na pele a frustração de não conseguir um assento, então, para o bem dele, espero que não tenha que passar por isso”, comentou Piastri.