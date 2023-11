Médicos destacam prática de esporte para ter vida saudável | A TARDE

Praticante de tênis há mais de 20 anos, o doutor Marcelo Pontes, explicou, em conversa com o Portal A TARDE, sua relação com o tênis e ressaltou a importância da prática de esportes para ter uma vida saudável, em especial do tênis. Ele foi um dos participantes do A TARDE Play by Infinite Tennis, evento iniciado neste sábado, 25,

O primeiro dia de torneio envolveu entusiastas do esporte das 11h às 18h, enquanto as competições dominarão o domingo, 26, com início às 8h e continuação até a emocionante final dos jogos.

Cerca de quarenta jogadores, divididos em duas categorias mistas, entrarão na disputa fervorosa. A Categoria A, destinada a amadores experientes, e a Categoria B, voltada para tenistas iniciantes, prometem emocionar o público com partidas de alta qualidade e habilidade.



"Eu sou até um pouquinho suspeito para falar. Eu sou médico, mas não sou nada do esporte, eu sou médico gástrico, mas a gente sabe que o esporte é importante na forma geral. Para a minha parte, por exemplo, para a parte digestiva, melhora muito a digestão de forma geral, o funcionamento de intestino. E fora que a questão realmente psicológica, emocional, a pessoa que está passando problemas de depressão, é fantástico. O esporte é tudo, dá mais ânimo, dá mais vontade de desempenhar atividades ao ar livre. Então, eu acho que o esporte é fundamental, hoje em dia mais, com os hábitos de vida que a gente tem hoje em dia", disse Pontes, que pontuou ainda o sucesso da primeira edição A TARDE Play by Infinite Tennis.

"Fantástico, parabéns pela oportunidade, pela grande papel que estão fazendo aqui, eu já estive aqui na primeira vez e a gente já vê uma grande diferença, tá muito mais organizado, muito mais padronizado e eu acho que só tem a ganhar com isso, o próprio A TARDE também, parabéns", completou o Dr. Marcelo.

Outro que também participou do primeiro dia de evento foi o doutor André Godilho. Psiquiatra, ele também é um dos apaixonados pelo tênis e pela prática diária de esportes em prol da saúde e do bem-estar.

"Essa relação [com o tênis] começou na adolescência e aí depois, no início da idade adulta, bem depois por por conta da faculdade, a gente foi deixando de lado. Alguns aninhos. Estamos começando a retornar e é um esporte que é espetacular. E eu sempre costumo dizer para os meus pacientes que esporte é fundamental, independente do que você faça. O tênis, para mim, tem um afeto maior. Eu sempre falo que é importante o esporte para a saúde mental, isso é importantíssimo", disse o doutor.

O psiquiatra completou ainda mais sobre a relação da prática de esportes para benefício mental. "É o esporte, a atividade física em geral, ela ajuda, a diminuir a ansiedade, liberar fatores de crescimento cerebral, melhorar a liberação dos neurotransmissores, melhora o seu bem-estar, a sua autoestima, ajuda você a envelhecer melhor. Então, ou seja, a atividade física é fundamental. No geral, sempre brinco com os meus pacientes que são 3 pilares, né? Assim, a gente tem o tratamento medicamentoso, a psicoterapia e a atividade física, e aí eu sempre faço para também dar exemplo, porque para não ser aquele médico que fica mandando fazer e não faz", brincou Godilho, que parabenizou a iniciativa.

"Estou revendo as pessoas...está sendo muito bacana rever as pessoas, os amigos e conhecendo gente nova que é sempre agregador e isso é o bacana do tênis", pontuou.

