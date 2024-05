Michael Jordan é eleito o melhor jogador de todos os tempos da NBA | A TARDE

A edição de 2024 da pesquisa para saber quem é o melhor de todos os tempos da NBA - principal liga de basquetebol profissional da América do Norte -, teve Michael Jordan, mais uma vez, como o escolhido. Foram ouvidos de forma anônima 142 jogadores que atuam na liga. Jordan teve 45,9% dos votos, enquanto LeBron James ficou com 42,1%.

A diferença entre os dois era bem maior em 2023, quando Jordan ficou com 58,3% das escolhas e LeBron com 33%. Os recordes e longevidade de LeBron James fazem com que seu favoritismo aumento. No entanto, os defensores de Jordan apontam que o atleta teve um impacto além do basquete, tendo seu nome utilizado para promover a NBA mundialmente. Além disso, o astro rompeu a bolha do esporte.

Com 13 temporadas pelo Chicago Bulls e duas pelo Washington Wizards, Michael Jordan fez sua última partida na NBA em 2003, aos 39 anos. O camisa 23 do Bulls conquistou seis títulos na carreira e cinco troféus de MVP da temporada.

Já LeBron, aos 40 anos de idade ainda atua, pelo Los Angeles Lakers. Em 21 temporadas conquistou quatro títulos da Liga e quatro troféus de MVP da temporada. Além disso, em 2023, se tornou o maior pontuador da história da NBA ultrapassando Kareem Abdul-Jabbar.

Veja o resultado da votação entre atletas da NBA:

> Michael Jordan - 45,9%

> LeBron James - 42,1%

> Kobe Bryant - 9,8%

> Stephen Curry - 0,8%

> Magic Johnson - 0,8%

> Paul Pierce - 0,8%