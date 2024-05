Baiana Valdenice Conceição garante vaga nas Olimpíadas de Paris | A TARDE

No Campeonato Pan-Americano de Canoagem de Velocidade, a baiana Valdenice Conceição se junta à dupla Filipe Vieira e Jacky Goodmann, podendo comprar a passagem com destino às Olimpíadas de Paris. Na competição, que ocorre no Parque Nathan Benderson em Sarasota, nos Estados Unidos, a atleta ficou com um tempo de 47,739 segundos, nos 200 metros, conquistando a medalha de ouro e a classificação na categoria C1 200 metros.

Esta será a primeira vez de Valdenice na competição, que demonstrou felicidade e agradeceu a torcida dos brasileiros. "Eu conquistei a vaga Olímpica aqui no Pan-Americano de Sarasota e agradeço muito a torcida de todos!", disse a atleta da canoagem. Sobre a classificação, Figueroa Conceição, treinador da canoa feminina do Brasil, afirmou estar muito feliz com o resultado e agradeçeu o apoio da Confederação e do Comitê Olímpico, além de exaltar a atleta: "Guerreira".

Leia mais:

>> Decisivo no Ba-Vi, Everaldo garantiu 14 pontos ao Bahia em 2023

>> Fábio Mota afirma que Dorival Jr observou jogador do Vitória

"Acabamos de conquistar a medalha de ouro no Campeonato Pan-Americano de Canoagem e a vaga Olímpica para Paris. Eu estou muito feliz e grato! Agradeço a Confederação Brasileira, ao Comitê Olímpico, a todo o nosso staff, que nos deu oportunidade de fazer esse trabalho. Essa conquista vai para o Brasil, de uma atleta que é uma guerreira e vem há anos lutando pelo país e que vai nos representar em altíssimo nível", afirmou o treinador.